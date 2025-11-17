search
17.11.2025 09:28

Πλωτά ραντάρ: Τι είναι και πότε θα αναπτυχθούν στο Αιγαίο

17.11.2025 09:28
radar_new

Με στόχο τον Απρίλιο του 2026 το πρώτο πλωτό ραντάρ να έχει αναπτυχθεί στο Μυρτώο Πέλαγος, η Ελλάδα προχωρεί στην κατασκευή νέων δομών επιτήρησης και ελέγχου, οι οποίες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία.

Τα πλωτά ραντάρ (η Ελλάδα σκοπεύει να κατασκευάσει συνολικά επτά) εντάσσονται σε πρόγραμμα της ΕΕ για επιτήρηση των ευρωπαϊκών συνόρων και το έργο υλοποιείτα υπό το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάπτυξης Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIDP).

Στην πλειοψηφία τους τα ραντάρ θα αναπτυχθούν κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της χώρας και η λειτουργία τους θα διασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο από αέρος, θαλάσσης, αλλά και κάτω από την επιφάνειά της, καθώς τα ραντάρ αυτά θα διαθέτουν ειδικούς αισθητήρες και οι πλατφόρμες τους θα μπορούν να αναπτυχθούν σε οιαδήποτε γεωγραφική περιοχή, ανεξάρτητα από το βάθος της θάλασσας ή τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η πλατφόρμα αναπτύσσεται από την ελληνική εταιρεία ΕΤΜΕ που διαθέτει και την πατέντα, με την επίβλεψη και τη συνεργασία της Naval Group και είναι πυλώνες ύψους ως και 50 μέτρα, εφοδιασμένοι με ραντάρ, AESA, κάμερες, drones και εξελιγμένα συστήματα επικοινωνίας και μετάδοσης data, καθώς η λειτουργία τους δεν περιορίζεται στον έλεγχο, αλλά θα λειτουργούν και ως κόμβοι μετάδοσης δεδομένων.

Στρατιωτική πηγή δήλωσε στα νέα ότι η πρώτη πλατφόρμα θα τοποθετηθεί στο Μυρτώο Πέλαγος και στη συνέχεια οι άλλες έξι θα αξιοποιηθούν στα ανατολικά σύνορα αλλά και ευρύτερα στην ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά στο κόστος, αυτό υπολογίζεται στα 19,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 5,4 έχουν προέλθει από την Κύπρο, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας Ελλάδος και 12,8 εκατομμύρια από την ΕΕ και τα 1,3 από ιδιώτες.

