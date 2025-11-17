ΣΥΡΙΖΑ: Παρακολουθεί τα «ξεκαθαρίσματα» στη Νέα Αριστερά, διαμηνύει πως το κάλεσμα συμπόρευσης παραμένει ενεργό

Με τεταμένο το ενδιαφέρον παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά η Κουμουνδούρου, αποφεύγοντας βέβαια οποιοδήποτε σχολιασμό ώστε να μην θεωρηθεί ότι παρεμβαίνει στα εσωτερικά άλλου κόμματος.

Στη Πατησίων, η διαφωνία για τις συνεργασίες και τον τρόπο που θα ληφθεί η απόφαση για την σχετική στρατηγική, δεν σταμάτησε στα όργανα αλλά συνεχίστηκε και εκτός και καταγράφηκε με τη δημόσια αντιπαράθεση των Χαρίτση – Σακελλαρίδη. Ο Αλέξης Χαρίτσης επέμεινε στο εσωκομματικό δημοψήφισμα προκειμένου να ερωτηθούν τα μέλη για το προοδευτικό μέτωπο και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης απάντησε «θα τα συζητήσουμε στο Συνέδριο» όπως αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή. Εν τούτοις, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια στρατηγική γρήγορων κινήσεων από πλευράς Χαρίτση, ο οποίος φαίνεται πως θέλει να δώσει το μήνυμα πως δεν παραιτείται των θέσεών του για προοδευτικό μέτωπο και δημοψήφισμα (το δεύτερο περνά μέσα από τη συλλογική υπογραφών του 25% των μελών).

Πάντως κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, ξεκαθάρισμα θα υπάρξει και αν η Νέα Αριστερά χωριστεί στα δύο, τότε αναμένεται πως το μεγαλύτερο μέρος της κοινοβουλευτικής Ομάδας (9 βουλευτές μαζί με τον Α. Χαρίτση, σε σύνολο 12 βουλευτών) θα βρεθεί εκτός.

Σε αυτή την περίπτωση, περιμένει κανείς ότι ανοίγει ο δρόμος για την πολυπόθητη «κοινοβουλευτική συμπόρευση» με τον ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσμα για την οποία ο Σωκράτης Φάμελλος απευθύνει εδώ κι έναν χρόνο σχεδόν, από την εκλογή του και μετά.

Από την Κουμουνδούρου, λένε πως δεν σχολιάζουν τα εσωτερικά της Νέας Αριστεράς, παρακολουθούν και από εκεί και πέρα, το κάλεσμα συμπόρευσης παραμένει «ενεργό». Μέλημα της Κουμουνδούρου δε είναι να καταγραφεί ότι το προσκλητήριο για συμπόρευση είναι πάγια στρατηγική εδώ και ένα χρόνο και δεν είναι ευκαιριακό κάλεσμα. Στα τέλη Σεπτέμβρη, πάντως, η Πολιτική Γραμματεία είχε επικυρώσει σε απόφασή της το κάλεσμα για «κοινοβουλευτική συμπόρευση» που όπως εξηγούσαν τότε στελέχη, στην ουσία η απόφαση μιλά για «κοινή κοινοβουλευτική ομάδα».

Την ίδια ώρα, από τα κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι το κάλεσμα αυτό απευθύνεται και στο ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο στη Νέα Αριστερά, αλλά και σε δυνάμεις και πρόσωπα όπως η Λούκα Κατσέλη, ο Νίκος Κοτζιάς, ο Πέτρος Κόκκαλης. Φυσικά απευθύνεται πλέον και στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως μονότονα επαναλαμβάνουν από την Κουμουνδούρου, δεν είναι λογικό να απευθύνεται κάλεσμα στον Ανδρουλάκη, αλλά όχι στον Αλέξη Τσίπρα.

Είναι πάντως με ερωτηματικό αν τυχόν διάσπαση της Νέας Αριστεράς η οποία αναμενόμενα θα εκφραστεί και στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα οδηγήσει άμεσα σε συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ – βασικά κοινή κοινοβουλευτική ομάδα. Κι αυτό διότι είναι ένα ενδεχόμενο το κομμάτι που θα αποκολληθεί από τη σημερινή ΚΟ της Νέας Αριστεράς, να αναμένει τις εξελίξεις από το μέτωπο Τσίπρα.

