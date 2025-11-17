search
Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση ΙΧ – Δύο τραυματίες

17.11.2025 08:02
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 06:00 το πρωί της Δευτέρας (17/11) στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Πεζά – Αρκαλοχώρι και πιο συγκεκριμένα στο ύψος του χωριού Αστρίτσι.

Σύμφωνα με το cretalive, από τα συντρίμμια των δύο οχημάτων ανασύρθηκε νεκρός ένας άνδρας, ενώ άλλοι δύο από τους επιβαίνοντες παρελήφθησαν τραυματισμένοι από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ένα όχημα της 3ης ΕΜΑΚ με τέσσερις πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση διερευνώνται.

paris-hilton–new
LIFESTYLE

«Είμαι αυτοδημιούργητη» δήλωσε η Πάρις Χίλτον – «Είσαι σε παραλήρημα» της γράφουν, οι αντιδράσεις στα social media

mitsotakis_vouleftes_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρχίζουν τραπεζώματα και… μασάζ στους βουλευτές από τον Μητσοτάκη

kharkiv_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο (video)

marios_metamosxeysi
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ιταλία ο 17χρονος Μάριος για το μόσχευμα που θα του χαρίσει ζωή (video)

polytexneio2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση, πορεία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου

toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

xristidou_tsouros
MEDIA

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

