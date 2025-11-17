Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση ΙΧ – Δύο τραυματίες

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 06:00 το πρωί της Δευτέρας (17/11) στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Πεζά – Αρκαλοχώρι και πιο συγκεκριμένα στο ύψος του χωριού Αστρίτσι.

Σύμφωνα με το cretalive, από τα συντρίμμια των δύο οχημάτων ανασύρθηκε νεκρός ένας άνδρας, ενώ άλλοι δύο από τους επιβαίνοντες παρελήφθησαν τραυματισμένοι από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ένα όχημα της 3ης ΕΜΑΚ με τέσσερις πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση διερευνώνται.

