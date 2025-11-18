ElvalHalcor: Ανοδικές πωλήσεις και ισχυρές επιδόσεις στο 9μηνο καταγράφει ο όμιλος παρά τις διεθνείς προκλήσεις

Ισχυρές επιδόσεις στο εννεάμηνο του 2025 καταγράφηκαν στον κλάδο μετάλλων, με τους όγκους πωλήσεων να συνεχίζουν τη θετική τους πορεία και τον τομέα αλουμινίου να επωφελείται από την αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα που πρόσφερε το πρόσφατο επενδυτικό πρόγραμμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ElvalHalcor κατάφερε να ενισχύσει τις πωλήσεις της, αν και η κερδοφορία δέχθηκε πιέσεις από το δύσκολο διεθνές περιβάλλον, τους δασμούς και το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 2,74 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 5,8% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση των όγκων και οι υψηλότερες τιμές LME συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση του κύκλου εργασιών. Αντίστοιχα, τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (a-EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 5,1%, φθάνοντας τα 189,2 εκατ. ευρώ, με τις τιμές κατεργασίας και τους όγκους πωλήσεων να αποτελούν κύριους μοχλούς.

Παρά την καλή εικόνα στις λειτουργικές επιδόσεις, το ενεργειακό κόστος και το δυσμενές μίγμα προϊόντων περιόρισαν το περιθώριο κέρδους. Τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου έκλεισαν με κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 191 εκατ. ευρώ έναντι 173,2 εκατ. ευρώ πέρυσι. Στο ίδιο διάστημα, οι τιμές των βασικών μετάλλων στο LME σημείωσαν άνοδο: το αλουμίνιο +5,6%, ο χαλκός +1,8% και ο ψευδάργυρος +0,4%.

Σημαντική πρόοδος υπήρξε και στο μέτωπο του δανεισμού, όπου ο όμιλος πέτυχε μείωση κατά 48,5 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο, κατεβάζοντας τον καθαρό δανεισμό στα 643 εκατ. ευρώ. Ο συνδυασμός χαμηλότερου δανεισμού και μειωμένων επιτοκίων οδήγησε σε πτώση 22,5% του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 98,1 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα έναντι των 75,8 εκατ. ευρώ του 2024.

Αποδόσεις ανά κλάδο

Ο κύκλος εργασιών ανέβηκε στα 1,40 δισ. ευρώ, αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης, των υψηλότερων τιμών LME και των βελτιωμένων τιμών κατεργασίας. Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 3,6%, με τη συσκευασία να καταγράφει άνοδο 9,1% και τις μεταφορές 3,8%. Αντίθετα, σημαντική υποχώρηση σημειώθηκε σε οικοδομή (-12,3%) και βιομηχανικές εφαρμογές (-33,7%). Η αγορά των ΗΠΑ απορρόφησε το 9% των συνολικών πωλήσεων.

Το a-EBITDA του κλάδου ενισχύθηκε στα 116,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου πέρασαν σε κέρδη. Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 72,8 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με πέρυσι. Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 38,2 εκατ. ευρώ.

Στα 1,34 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του κλάδου χαλκού, με αύξηση 1,7% στον όγκο πωλήσεων. Τα δίκτυα ισχύος και οι κατασκευές αποτέλεσαν τους ισχυρότερους επιμέρους τομείς (+9,2% και +4,7%). Αντίθετα, οι βιομηχανικές εφαρμογές υποχώρησαν. Η θυγατρική Sofia Med ενίσχυσε τις πωλήσεις της προς data centers και ενεργειακές υποδομές, κυρίως στις ΗΠΑ.

Το a-EBITDA του κλάδου περιορίστηκε στα 72,9 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο από την αύξηση κόστους ενέργειας και το μίγμα πωλήσεων. Τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου γύρισαν σε οριακές ζημιές, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 43,1 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις της Sofia Med και του κλάδου χαλκού συνολικά έφτασαν τα 19 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές

Το υπόλοιπο του έτους αναμένεται να εξελιχθεί σε θετικό περιβάλλον, καθώς διαμορφώνεται νέα ισορροπία στο διεθνές εμπόριο, ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται και τα επιτόκια μειώνονται. Η ElvalHalcor συνεχίζει να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής της διασποράς και του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, περιορίζοντας την έκθεσή της σε δασμούς και γεωπολιτικές αναταράξεις.

Η αυξανόμενη ζήτηση σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση, οι ενεργειακές υποδομές και τα data centers ενισχύει τις προοπτικές για προϊόντα αλουμινίου και χαλκού υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με τις πρόσφατες επενδύσεις να αυξάνουν την παραγωγική δυναμικότητα, ο όμιλος βρίσκεται σε καλή θέση για να επωφεληθεί από τις παγκόσμιες «μεγατάσεις» της επόμενης περιόδου.

Διαβάστε επίσης

Όμιλος AKTOR: Έσοδα ήδη από το 2025 από τη συμφωνία για το αμερικανικό LNG

Ικτίνος: Υπογραφή προσυμφώνου με την εταιρεία CBE Capital για το έργο της Σητείας

Capital Group μειώνει τη συμμετοχή της κάτω από 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank