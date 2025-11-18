Epic_O: Η μεγάλη επένδυση των 85,4 εκατ. ευρώ του Τσάκου που αλλάζει τον τουρισμό στην Ιθάκη – Εντάχθηκε στις Στρατηγικές Επενδύσεις

Η οικογένεια Τσάκου υλοποιεί ένα από τα πιο φιλόδοξα τουριστικά σχέδια των τελευταίων ετών στην Ιθάκη, με το project Epic_O, συνολικού προϋπολογισμού 85,4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων μέσω Enterprise Greece και έλαβε έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, πριν από λίγες ημέρες.

Ο δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας μιλώντας στο topontiki.gr επιβεβαίωσε την σημαντική εξέλιξη της έγκρισης του μεγαλεπίβολου έργου στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για τις περαιτέρω ενέργειες. «Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις περιβαλλοντικές μελέτες προκειμένου το έργο να προχωρήσει στις επόμενες φάσεις του μέχρι την τελική αδειοδότησή του» ανέφερε ο κ. Διονύσης Στανίτσας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο όπως έχει πει και παλαιότερα «η επένδυση αυτή θα γίνει βάσει του παραδοσιακού οικισμού και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που διέπει η κείμενη νομοθεσία για το νησί της Ιθάκης».

Σύμφωνα με το έργο, η επένδυση αφορά συνολική ιδιόκτητη έκταση 873,6 στρεμμάτων στη θέση Φιλιατρό, εκ των οποίων 326,8 στρέμματα προορίζονται για ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή πεντάστερου ξενοδοχείου περίπου 60 κλινών και γύρω στις 50 αυτόνομες πολυτελείς βίλες με σύγχρονες υποδομές, τη δημιουργία κέντρου spa και ευεξίας, οργανωμένων χώρων εστίασης και αναψυχής, καθώς και την υλοποίηση τουριστικού λιμένα που θα υποστηρίζεται από υδατοδρόμιο, στοιχείο που αναμένεται να αναβαθμίσει όχι μόνο τη λειτουργικότητα του συγκροτήματος αλλά και τη συνολική προσβασιμότητα του νησιού με υδροπλάνα και ιδιωτικά σκάφη.

Η εταιρεία φορέας, Άτοκος ΕΠΕ, συνδέεται με τα μέλη της οικογένειας Τσάκου και φέρει το όνομα του ιδιωτικού νησιού Άτοκος, το οποίο ανήκει επίσης στην οικογένεια και υπάγεται στο δίκτυο Natura 2000, γεγονός που αναδεικνύει τη γενικότερη παρουσία της στον χώρο των τουριστικών και περιβαλλοντικά προστατευόμενων περιοχών.

Στον φάκελο του έργου γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην ανάγκη διατήρησης της περιβαλλοντικής ισορροπίας στην περιοχή του Φιλιατρό και στη σύνδεση της επένδυσης με την πολιτιστική ταυτότητα της Ιθάκης, με στόχο η ανάπτυξη να ενσωματωθεί στο φυσικό και πολιτιστικό τοπίο του νησιού. Η ένταξη στο καθεστώς στρατηγικών επενδύσεων επιτρέπει στο έργο να επωφεληθεί από fast-track διαδικασίες αδειοδότησης, χωροταξικά κίνητρα και δυνατότητα αξιοποίησης παραλιακού μετώπου, περιορίζοντας καθυστερήσεις που συνήθως μπλοκάρουν ανάλογα τουριστικά σχέδια μεγάλης κλίμακας.

Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 71 νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσει σημαντικά το προφίλ της Ιθάκης ως προορισμού υψηλού τουρισμού, μετατοπίζοντας το νησί από το παραδοσιακό μοντέλο «ήσυχων διακοπών» σε έναν πιο οργανωμένο, αναβαθμισμένο και διεθνή τουριστικό χάρτη. Η οικογένεια Τσάκου, πέρα από τη γνωστή ναυτιλιακή της δραστηριότητα, έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρον για επενδύσεις στη στεριά, όπως αποδεικνύει η ανάπλαση του Ξενία Χίου, και με το Epic_O επιχειρεί να τοποθετηθεί πιο δυναμικά στον τομέα του πολυτελούς τουρισμού σε μικρά νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.

Παρά τα οφέλη, η επένδυση συνοδεύεται και από προκλήσεις, όπως η ανάγκη να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική προστασία σε μια περιοχή υψηλής φυσικής αξίας, η πιθανή αντίδραση μέρος της τοπικής κοινωνίας και η ανάγκη συντονισμού των αδειοδοτικών διαδικασιών, που αν και επιταχύνονται μέσω του στρατηγικού πλαισίου, παραμένουν απαιτητικές. Το Epic_O, εφόσον υλοποιηθεί χωρίς αποκλίσεις από τον σχεδιασμό και τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες αναπτύξεις που έχουν καταγραφεί σε μικρό ελληνικό νησί, καθορίζοντας την τουριστική εικόνα της Ιθάκης για τις επόμενες δεκαετίες και λειτουργώντας ως δείγμα του νέου μοντέλου επενδύσεων που προσελκύει η Ελλάδα στον χώρο της υψηλής ποιότητας φιλοξενίας.

