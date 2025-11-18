search
18.11.2025 14:13

Ευρεία επικράτηση της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στις εκλογές της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ με 63,18%

18.11.2025 14:13
eydap-ekloges

Ευρεία επικράτηση κατέγραψε η παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ – Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής» στις εκλογές της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ, συγκεντρώνοντας ποσοστό 63,18% και εξασφαλίζοντας την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη νέα Διοίκηση.

Η παράταξη επισημαίνει ότι το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων στη συνέπεια και στη διαχρονικά υπεύθυνη συνδικαλιστική της δράση, καθώς και στη συστηματική προσπάθεια των στελεχών της να στηρίζουν τον ρόλο και την προοπτική του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΥΔΑΠ.

Σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις που αφορούν τους υδάτινους πόρους είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, η «ΕΝΟΤΗΤΑ» τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός και η ανασυγκρότηση των δομών της ΕΥΔΑΠ περνούν μέσα από τη συμβολή των εργαζομένων, που αποτελούν τον πυρήνα της αξίας και της λειτουργίας της εταιρείας.

Ο Γενικός Γραμματέας της παράταξης και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, κ. Μάνος Αγγελάκης, δήλωσε:

«Η παράταξή μας πέτυχε έναν μεγάλο θρίαμβο. Είναι πλέον αυτοδύναμη. Η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ευχαριστούμε όλους τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ. Μία νέα μέρα ξεκίνησε στην Ομοσπονδία».
Τέλος, η «ΕΝΟΤΗΤΑ» σημειώνει ότι συγχαίρει όλα τα στελέχη και τα μέλη της για τη συμβολή τους στη νίκη, υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα των εργαζομένων είναι ισχυρό και ότι η παράταξη βρίσκεται «ένα ακόμη βήμα πιο μπροστά».

