Φρένο τραβά το ΣτΕ στα «μαύρα» στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Απο κόσκινο περνά η εφορία τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε οσους έχουν προχωρήσει σε μεταβίβαση ακινήτων… Μάλιστα σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι το πραγματικό τίμημα είναι υψηλότερο απο το δηλωθέν, επανυπολογίζει τον φόρο μεταβίβασης και επιβάλει πρόστιμα εφαρμόζοντας τη πρόσφατη απόφαση 848/2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας.!

Συγκεκριμένα η απόφαση ΣτΕ απέρριψε αίτηση ετερόρρυθμης εταιρείας κατα της ΑΑΔΕ. Μιλάμε για μια μεταβίβαση ακινήτου που σημειώθηκε το 2008 και πραγματοποιήθηκε με τίμημα την αντικειμενική αξία στα 383.815,99 ευρώ, ενώ οι τραπεζικές συναλλαγές απέδειξαν τελικά ότι το πραγματικό ποσό που καταβλήθηκε ήταν 650.000 ευρώ. Τότε η ΑΑΔΕ, βασιζόμενη στα τραπεζικά δεδομένα, αναπροσάρμοσε τον φόρο μεταβίβασης και επέβαλε πρόστιμο για ανακριβή δήλωση τιμήματος.

Ωστόσο το Διοικητικό Εφετείο, εφάρμοσε ευνοϊκότερο καθεστώς και μείωσε το πρόστιμο στο 25% της αποκρυβείσας διαφοράς.

Όπως και να έχει όμως πλέον η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πλέον παρακολουθεί τα τραπεζικά ίχνη των πληρωμών και διασταυρώνει τις πραγματικές τιμές πώλησης, αφού η απόφαση καθιστά σαφές ότι η ουσιαστική φορολογική πραγματικότητα υπερισχύει της τιμής που αναγράφεται τυπικά στο συμβόλαιο. Αν τα τραπεζικά στοιχεία αποδεικνύουν υψηλότερο τίμημα, αυτό λαμβάνεται υπόψη για τη φορολόγηση.

Τα πρόστιμα, που ξεκινούν από 10% και μπορούν να φτάσουν έως και 500.000 ευρώ για ποσά εκτός τραπεζικού συστήματος, αποθαρρύνουν τέτοιες πρακτικές.

