search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 10:31
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

18.11.2025 06:10

Φρένο τραβά το ΣτΕ στα «μαύρα» στις μεταβιβάσεις ακινήτων

18.11.2025 06:10
AKINITA-ENOIKIA-123

Απο κόσκινο περνά η εφορία τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε οσους έχουν προχωρήσει σε μεταβίβαση ακινήτων… Μάλιστα σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι το πραγματικό τίμημα είναι υψηλότερο απο το δηλωθέν, επανυπολογίζει τον φόρο μεταβίβασης και επιβάλει πρόστιμα εφαρμόζοντας τη πρόσφατη απόφαση 848/2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας.!

Συγκεκριμένα η απόφαση ΣτΕ απέρριψε αίτηση ετερόρρυθμης εταιρείας κατα της ΑΑΔΕ. Μιλάμε για μια μεταβίβαση ακινήτου που σημειώθηκε το 2008 και πραγματοποιήθηκε με τίμημα την αντικειμενική αξία στα 383.815,99 ευρώ, ενώ οι τραπεζικές συναλλαγές απέδειξαν τελικά ότι το πραγματικό ποσό που καταβλήθηκε ήταν 650.000 ευρώ. Τότε η ΑΑΔΕ, βασιζόμενη στα τραπεζικά δεδομένα, αναπροσάρμοσε τον φόρο μεταβίβασης και επέβαλε πρόστιμο για ανακριβή δήλωση τιμήματος.

Ωστόσο το Διοικητικό Εφετείο, εφάρμοσε ευνοϊκότερο καθεστώς και μείωσε το πρόστιμο στο 25% της αποκρυβείσας διαφοράς.

Όπως και να έχει όμως πλέον η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πλέον παρακολουθεί τα τραπεζικά ίχνη των πληρωμών και διασταυρώνει τις πραγματικές τιμές πώλησης, αφού η απόφαση καθιστά σαφές ότι η ουσιαστική φορολογική πραγματικότητα υπερισχύει της τιμής που αναγράφεται τυπικά στο συμβόλαιο. Αν τα τραπεζικά στοιχεία αποδεικνύουν υψηλότερο τίμημα, αυτό λαμβάνεται υπόψη για τη φορολόγηση.

Τα πρόστιμα, που ξεκινούν από 10% και μπορούν να φτάσουν έως και 500.000 ευρώ για ποσά εκτός τραπεζικού συστήματος, αποθαρρύνουν τέτοιες πρακτικές.

Διαβάστε επίσης:

Η Ελλάδα τονώνει τα δημόσια οικονομικά της… Γαλλίας – Αποπληρώνουμε πρόωρα δάνειο ύψους 1,1 δισ. ευρώ

Σπίτι μου II: Παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026 για υπαγωγή στο πρόγραμμα

ΑΑΔΕ: Από 24 Νοεμβρίου το νέο Τελωνείο Δυτικής Αττικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eody_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ για Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα – Πού γίνονται δωρεάν εξετάσεις

viasmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Πάτρα – 12χρονη κατήγγειλε 16χρονο για βιασμό

papanotas-giannis-mpezos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Παπανώτας για Γιάννη Μπέζο: «Να προσέχει τις παρέες του, τώρα κατάλαβα ότι δεν είναι σκεπτόμενος πολίτης» (Videos)

evagelismos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Δύο προσαγωγές για το χτύπημα στο κεφάλι του 58χρονου οδηγού που έπεσε νεκρός σε τροχαίο

bbc_logo
MEDIA

BBC: Αν και σε κρίση και έλεγχο, εξακολουθεί να θεωρείται αξιόπιστη πηγή ειδήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 10:27
eody_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ για Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα – Πού γίνονται δωρεάν εξετάσεις

viasmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Πάτρα – 12χρονη κατήγγειλε 16χρονο για βιασμό

papanotas-giannis-mpezos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Παπανώτας για Γιάννη Μπέζο: «Να προσέχει τις παρέες του, τώρα κατάλαβα ότι δεν είναι σκεπτόμενος πολίτης» (Videos)

1 / 3