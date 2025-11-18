Η HELLENiQ ENERGY έτρεξε στον «Καλό Αγώνα» – Η ενέργεια που ενώνει

Περισσότεροι από 350 εθελοντές της HELLENiQ ENERGY έδωσαν, φέτος, παλμό στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Δεν έτρεξαν μόνο χιλιόμετρα, έτρεξαν για έναν σκοπό. Με χαμόγελα, θέληση και μια απλή αλλά μεγάλη ιδέα: όταν κινούμαστε μαζί, πηγαίνουμε πιο μακριά.

Ομαδική φωτογραφία των δρομέων της HELLENiQ ENERGY, λίγο πριν την εκκίνηση των 5 χλμ.

Η φετινή συμμετοχή ήταν η πιο πολυπληθής μέχρι σήμερα. Εργαζόμενοι από κάθε εταιρεία του Ομίλου – από Ελλάδα και εξωτερικό – συναντήθηκαν στην ίδια γραμμή εκκίνησης. Κι εκεί, ανάμεσα σε χιλιάδες δρομείς, δημιούργησαν τη δική τους μεγάλη ομάδα. Μια ομάδα που δεν την ένωσε μόνο η δουλειά, αλλά οι κοινές αξίες: η ομαδικότητα, η προσφορά και η αλληλεγγύη.

“Ο Καλός Αγώνας”: Όταν ο Αθλητισμός Γίνεται Μήνυμα

Με σύνθημα «Ο Καλός Αγώνας – Μαζί στον Μαραθώνιο», η HELLENiQ ENERGY Running Team έτρεξε πέρα από τα χιλιόμετρα. Έτρεξε, για να στηρίξει φορείς με κοινωνικό έργο. Έτρεξε, για να δείξει πως η ενότητα μπορεί να περάσει σύνορα.

Στην ομάδα συμμετείχαν εργαζόμενοι – εθελοντές από έξι χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία. Για πρώτη φορά, στο δυναμικό της ομάδας βρέθηκαν και δρομείς από την Enerwave, δίνοντας έναν ακόμη πιο συλλογικό χαρακτήρα στην προσπάθεια. Η πολυεθνική αυτή “αλυσίδα ενέργειας” έτρεξε διαδρομές 5, 10 και 42 χιλιομέτρων, δείχνοντας πως ο αθλητισμός μπορεί να γίνει γέφυρα συνεργασίας.

Μαζί για καλό σκοπό, οι δρομείς από όλες τις εταιρείες του Ομίλου – Ελλάδας και εξωτερικού

Χιλιόμετρα, Χαμόγελα και Μια Στάση… Ενέργειας

Η HELLENiQ ENERGY έδωσε ενέργεια στις φετινές διαδρομές:

195 δρομείς έτρεξαν στα 5 χιλιόμετρα.

120 συμμετείχαν στα 10 και 43 έφτασαν μέχρι τα 42 χιλιόμετρα.

Στην οδό Αρδηττού, το HELLENiQ ENERGY Running Station λειτούργησε ξανά ως σημείο συνάντησης. Ένας μικρός σταθμός γεμάτος θετική ενέργεια. Εκεί, οι δρομείς βρήκαν χαλάρωση, μουσική και – φυσικά – έβγαλαν πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες. Ήταν το σημείο, όπου το “τρέχω” γινόταν “συμμετέχω”.

Για 2η συνεχόμενη χρονιά εργαζόμενοι της HELLENiQ ENERGY από την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία έλαβαν μέρος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Ένας Αγώνας που Συνεχίζεται

Η HELLENiQ ENERGY ευχαριστεί όλους όσους φόρεσαν τη φανέλα της και έτρεξαν φέτος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο. Κάθε βήμα τους έδειξε πως ένας αγώνας αποκτά νόημα, όταν μοιράζεται. Όταν γίνεται πράξη αλληλεγγύης. Όταν μετατρέπει την ενέργεια σε δράση.

