Αντιδράσεις και αποτροπιασμό προκάλεσε η είδηση ότι εντοπίστηκε νεκρή και αποκεφαλισμένη αρκούδα σε ορεινή περιοχή του Λιβαδερού Δράμας. Το αποτρόπαιο εύρημα εντόπισε υπάλληλος του Δασαρχείου, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Με τη γνωστοποίηση του περιστατικού κινητοποιήθηκε το Δασαρχείο Δράμας, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται για την προστασία του είδους.

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας αποκαλύπτουν μια πράξη ακραίας βαρβαρότητας. Η αρκούδα έφερε δύο τραύματα από σφαίρες πυροβόλου όπλου, ένα στη ράχη και ένα στον μηρό. Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης ή οι δράστες όχι μόνο σκότωσαν το ζώο, αλλά στη συνέχεια προχώρησαν και στον αποκεφαλισμό του.

Για το περιστατικό έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία από την περιοχή και σημεία ενδιαφέροντος, προκειμένου να εντοπίσουν τους υπεύθυνους της εγκληματικής ενέργειας. Οι περιβαλλοντικοί φορείς κάνουν λόγο για ένα «έγκλημα κατά της άγριας ζωής», τονίζοντας ότι τέτοιες πράξεις υπονομεύουν την προσπάθεια πολυετούς προστασίας του είδους και διαταράσσουν την οικολογική ισορροπία.

Όπως μας μετέφερε ο κ. Σπύρος Ψαρούδας, ιδρυτικό μέλος και συντονιστής της περιβαλλοντικής οργάνωσης, «Καλλιστώ», η αρκούδα είναι προστατευόμενο είδος από τη δεκαετία του 1990 και μάλιστα με αυστηρό το καθεστώς προστασίας τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009), η αρκούδα ταξινομείται στα Κινδυνεύοντα Είδη.

Όπως τόνισε ο κ. Ψαρούδας «το θέμα είναι αν εφαρμόζεται η νομοθεσία. Βάση της οποίας υπεύθυνη είναι η δασική υπηρεσία. Η δασική υπηρεσία την ίδια στιγμή είναι αποδυναμωμένη και υποστελεχωμένη για να ασκήσει το καθήκον της».

Όσον αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση τόνισε ότι δεν πρόκειται για ένα ζώο που βρέθηκε σε κατοικημένη περιοχή ή απειλήθηκε κάποιος κάτοικος ή η περιουσία του για να έχουμε τη θανάτωσή του. Το σημείο που εντοπίστηκε το ζώο, βρίσκεται σε ορεινή περιοχή. Εκεί μπορεί να συναντήσεις περιπατητές, κυνηγούς ή κτηνοτρόφους.

Ταυτόχρονα, ο κ. Ψαρούδας στάθηκε και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό λέγοντας πως «το ζώο εκτελέστηκε με έναν ειδεχθή τρόπο. Αυτή η πράξη δηλώνει μίσος. Όποιος ασκεί τέτοια εγκλήματα σε ζώα, μπορεί να ασκήσει αντίστοιχη βία και σε άνθρωπο. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Τέτοιου είδους βία είναι ανησυχητική και για την κοινωνία μας».

Επιπλέον, αποκάλυψε πως τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί κι άλλα περιστατικά θανάτωσης άγριων ζώων, κάτι που φυσικά είναι παράνομο. «Αυτό που συνέβη ανησυχεί κι εμάς και τη Δασική Υπηρεσία. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί αντίστοιχα περιστατικά. Το καλοκαίρι πυροβολήθηκε αρκουδάκι 6 μηνών μόλις 10 κιλά. Τι κακό μπορεί να κάνει ένα ζωάκι 10 κιλά;», αναρωτήθηκε ο συντονιστής της οργάνωσης.

Τέλος, στάθηκε στο γεγονός ότι από το 2014 υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση σε περίπτωση που διαπιστωθούν περιστατικά όπου άγρια ζώα κάνουν ζημιές ή πλησιάζουν σε κατοικημένες περιοχές, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχή αύξηση της παρουσίας τους.

«Μας ενδιαφέρει αυτά τα περιστατικά να αντιμετωπίζονται με μια κλιμακώμενη λήψη μέτρων. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη διαχείριση, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις εξοικείωσης των άγριων ζώων με τον άνθρωπο κάτι που δεν είναι φυσιολογικό, αφού διαταράσσεται η ισορροπία. Για την αρκούδα υπάρχει θεσμοθετημένο πρωτόκολλο, για τον λύκο είναι υπό διαμόρφωση», κατέληξε.

