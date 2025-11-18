search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 01:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 00:34

Λέκκας για σεισμό στη Σκύρο: Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν μας ανησυχεί

18.11.2025 00:34
seismos

Στον σεισμό, μεγέθους 4,6 Ρίχτερ, που σημειώθηκε λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ της Δευτέρας, 17/11, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά – βορειοδυτικά της Σκύρου, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρακολουθούν το φαινόμενο, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

«Ο σεισμός εκδηλώθηκε βορειοδυτικά της Σκύρου, στον υποθαλάσσιο χώρο. Το μέγεθος ήταν 4,6 ενώ έχουμε τρεις μικρότερους σεισμούς, της τάξεως των 2 και 3 βαθμών. Πρόκειται για μια περιοχή με σχετικά έντονη σεισμικότητα, όλος ο χώρος αυτός του βορείου Αιγαίου, αλλά είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές και από οικιστικά κέντρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας, ενώ πρόσθεσε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε Αττική, Σκύρο και τις γύρω περιοχές.

Διαβάστε επίσης:

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή που άγνωστοι «γαζώνουν» με σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα – Εγκλωβίστηκαν σε ΙΧ ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza_ereipia_1610_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ναι» από τον ΟΗΕ στην ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας – Απορρίπτει την απόφαση η Χαμάς

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για σεισμό στη Σκύρο: Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν μας ανησυχεί

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

FEMA
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της FEMA μετά τις έντονες επικρίσεις για την αντιμετώπιση των φονικών πλημμυρών στο Τέξας

netaniaxou 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου καταδίκασε την επίθεση σε παλαιστινιακή κοινότητα στη Δυτική Όχθη – «Οι ταραχές υποκινούνται από μια χούφτα εξτρεμιστές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

laiki-agora
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Πουλούσαν πάνω από 150 κιλά ψάρια σε λαϊκές αγορές χωρίς κανέναν υγειονομικό έλεγχο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 01:41
gaza_ereipia_1610_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ναι» από τον ΟΗΕ στην ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας – Απορρίπτει την απόφαση η Χαμάς

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για σεισμό στη Σκύρο: Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν μας ανησυχεί

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

1 / 3