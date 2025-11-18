Λέκκας για σεισμό στη Σκύρο: Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν μας ανησυχεί

Στον σεισμό, μεγέθους 4,6 Ρίχτερ, που σημειώθηκε λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ της Δευτέρας, 17/11, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά – βορειοδυτικά της Σκύρου, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρακολουθούν το φαινόμενο, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

«Ο σεισμός εκδηλώθηκε βορειοδυτικά της Σκύρου, στον υποθαλάσσιο χώρο. Το μέγεθος ήταν 4,6 ενώ έχουμε τρεις μικρότερους σεισμούς, της τάξεως των 2 και 3 βαθμών. Πρόκειται για μια περιοχή με σχετικά έντονη σεισμικότητα, όλος ο χώρος αυτός του βορείου Αιγαίου, αλλά είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές και από οικιστικά κέντρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας, ενώ πρόσθεσε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε Αττική, Σκύρο και τις γύρω περιοχές.

