ΑΘΛΗΤΙΚΑ

18.11.2025 10:53

Προκριματικά Μουντιάλ: Τελευταία υποχρέωση της εθνικής κόντρα στη Λευκορωσία

18.11.2025 10:53
Το Ζαλαεγκερζέγκ και η ΖΤΕ Αρένα αποτελούν το τέλος του δρόμου για την Εθνική ομάδα στην προκριματική φάση του Μουντιάλ.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία σε ουγγρικό έδαφος (18/11, 21:45), για την 6η αγωνιστική στον Γ΄ όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης, θέλοντας να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με μια δεύτερη συνεχή νίκη, μετά το 3-2 επί της Σκωτίας το περασμένο Σάββατο στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, πάντως, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα τερματίσει τρίτη στον όμιλο, επομένως η υπερδεκαετής αναμονή της για να εμφανιστεί ξανά στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα συνεχιστεί.

Από την πλευρά της η Λευκορωσία, που είδε κάθε αμυδρή ελπίδα για ντεμπούτο σε Παγκόσμιο Κύπελλο να εξασθενεί τον περασμένο μήνα, έχει ανεβάσει ταχύτητα στις δύο τελευταίες εμφανίσεις της και το Σάββατο κράτησε την πρωτοπόρο του ομίλου, Δανία, σε ισοπαλία (2-2) στην Κοπεγχάγη.

Τα θεμέλια γι΄ αυτό το αποτέλεσμα-σοκ στο «Πάρκεν Στάντιον» είχαν τεθεί πριν από λίγες εβδομάδες στη Γλασκώβη, όταν τα «Λευκά Φτερά» έκαναν εντυπωσιακή εμφάνιση χάνοντας με 2-1 στις καθυστερήσεις. Παρ΄ όλη την βελτίωση, ωστόσο, οι Λευκορώσοι ξεκίνησαν για τους αγώνες αυτού του μήνα ως ένα από τα έξι μόνο ευρωπαϊκά έθνη που δεν είχε συλλέξει ούτε ένα βαθμό.

Η Ελλάδα θα παίξει χωρίς τον Μπακασέτα που αποβλήθηκε προς το τέλος της νίκης του Σαββάτου επί της Σκωτίας. Ο Γιοβάνοβιτς ενδέχεται να κάνει αρκετές αλλαγές πάντως στο βασικό σχήμα, δίνοντας χρόνο σε νέους παίκτες όπως ο 18χρονος Κωστούλας.

Την ίδια ώρα, στο Χάμπντεν Παρκ, Σκωτία και Δανία θα δίνουν μάχη για την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ, με τους Δανούς να πηγαίνουν για δύο αποτελέσματα.

