Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup – Φαβορί σύμφωνα με τους FT

Την πιθανότητα να τοποθετηθεί στην προεδρία του Eurogroup ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρει το Bloomberg με αφορμή την αιφνίδια παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Σύμφωνα με το δίκτυο, μεταξύ των ονομάτων που εξετάζονται για τη διαδοχή βρίσκεται και ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με τις πιθανότητες να είναι αρκετές.

Σύμφωνα με τους Finacial Times, μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός προϋπολογισμού του Βελγίου, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ο οποίος μοιράζεται επί του παρόντος τα καθήκοντα του Eurogroup με τον υπουργό Οικονομικών της χώρας, Γιαν Τζάμπον.

Ένα άλλο φαβορί είναι ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος προέρχεται επίσης από το συντηρητικό ΕΛΚ.

Οι υπουργοί του ΕΛΚ κατέχουν την πλειοψηφία των εδρών στο Eurogroup, επομένως είναι πιθανό να υποστηρίξουν έναν υποψήφιο από την κομματική τους οικογένεια.

Το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις πληροφορίες.

