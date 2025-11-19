search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.11.2025 08:15

CoffeeLab: Νέα μονάδα παραγωγής στην Αίγυπτο για ενίσχυση της διεθνούς ανάπτυξης

19.11.2025 08:15
Coffee Lab

Την εγκατάσταση νέας μονάδας παραγωγής καφέ στην Αίγυπτο, σε συνεργασία με τοπικό εταίρο, ανακοίνωσε η Coffee Lab, ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία και επιταχύνοντας το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης στις αγορές της Αραβικής Χερσονήσου και της Βόρειας Αφρικής.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα εγκατάσταση δημιουργείται σε μια περίοδο αυξανόμενης ζήτησης, προκειμένου να καλύψει αποτελεσματικά τις ανάγκες του δικτύου της Coffee Lab στην Αίγυπτο, το οποίο αριθμεί πλέον 17 καταστήματα. Η μονάδα θα συμβάλει στη σταθερή, ανταγωνιστική και άμεση τροφοδοσία τόσο των υφιστάμενων σημείων όσο και των νέων αγορών όπου επεκτείνεται η εταιρεία.

Παράλληλα, η επένδυση αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διεύρυνση της παρουσίας της Coffee Lab στους τομείς B2B και B2C, σε περιοχές με υψηλή ζήτηση για ποιοτικό specialty coffee και αναπτυσσόμενη αγορά.

Ο Founder & CEO της Coffee Lab, κ. Στέλιος Ρουμελιώτης, δήλωσε:
«Η νέα μονάδα παραγωγής στην Αίγυπτο αποτελεί το πρώτο από τα πέντε στρατηγικά βήματα που έχουμε προγραμματίσει, με στόχο την άμεση τροφοδοσία των καταστημάτων μας στο εξωτερικό. Παράλληλα, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των τιμών μας και ανοίγει τον δρόμο για νέες συνεργασίες. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για σταθερή, βιώσιμη και διεθνή ανάπτυξη».

Μνημόνιο ΤΕΡΝΑ – Ukrhydroenergo για αντλησιοταμίευση €1,5 δισ.

Όμιλος AKTOR: Έσοδα ήδη από το 2025 από τη συμφωνία για το αμερικανικό LNG

Ικτίνος: Υπογραφή προσυμφώνου με την εταιρεία CBE Capital για το έργο της Σητείας

