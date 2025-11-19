Μετωπική για την άρση ασυλίας Κουτσούμπα μετά από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη: «Δεν ήταν προδήλως αβάσιμη για να αρχειοθετηθεί», απαντά ο Άρειος Πάγος

Στη Βουλή έφτασε η δικογραφία για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Μήνυση κατά του Δημήτρη Κουτσούμπα είχε υποβάλει ο Κωνσταντίνου Πλεύρη, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ παραβιάζει τον νόμο περί των οικονομικών των κομμάτων, επειδή δεν γνωστοποιεί τα στοιχεία των ενισχυτών του.

Το ΚΚΕ με νέα ανακοίνωση του στρέφει τα πυρά του στον Άρειο Πάγο που θεώρησε ότι η μήνυση δεν ήταν νομικά αβάσιμη.

«Η μήνυση – καταγγελία σε βάρος του ΚΚΕ ήταν προφανώς ψευδής και ανυπόστατη, ήταν προδήλως νομικά αβάσιμη και ως τέτοια θα έπρεπε να έχει αρχειοθετηθεί. Πρόκειται για μια απαράδεκτη και αόριστη καταγγελία, με αυθαίρετα συμπεράσματα του διαβόητου φασίστα Πλεύρη, που καταρρίπτονται από την πραγματικότητα, που είναι γνωστή σε όλους. Τα οικονομικά του Κόμματος, όπως όλων των κομμάτων, ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές στο πλαίσιο ειδικής Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Πρόκειται για Επιτροπή, στην οποία μετέχουν, κατά πλειοψηφία μάλιστα, δικαστές των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο), Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όπως μεταξύ άλλων και ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Μάλιστα, το έργο της Επιτροπής Ελέγχου επικουρεί ειδικός Εισαγγελέας Πρωτοδικών, που ασχολείται αποκλειστικά με τις υποθέσεις του νόμου για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Επομένως οι αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, εκπρόσωποι των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας, έλεγξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και ελέγχουν τα οικονομικά του ΚΚΕ.

«Αυτές έλεγξαν και επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο στο ΚΚΕ με βάση τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, για έναν και μόνο λόγο, για το γεγονός ότι το ΚΚΕ δεν καταρτίζει και δεν δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των μελών, φίλων του, άλλων ανθρώπων που το εκτιμούν και το στηρίζουν οικονομικά. Γιατί γενικά το ΚΚΕ τηρεί όλες τις διατυπώσεις της νομοθεσίας, δηλώνει και δημοσιοποιεί κανονικά όλα τα έσοδά του, ενώ εκπληρώνει και όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ», πρόσθεσε.

Το ΚΚΕ επιμένει ότι η μήνυση θα έπρεπε να έχει αρχειοθετηθεί. «Αυτά τουλάχιστον, που είναι γνωστά στις αρχές, θα έπρεπε να έχουν αξιολογηθεί κατά την εξέταση της καταγγελίας – μήνυσης του διαβόητου Πλεύρη, με τις αόριστες αναφορές περί παραβιάσεων, και η καταγγελία να έχει αρχειοθετηθεί. Έστω σε κάποιο από τα στάδια ελέγχου αυτής, προτού τελικά διαβιβαστεί στη Βουλή το απαράδεκτο αίτημα άρσης ασυλίας του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του».

Η απάντηση του Άρειου Πάγου

Ο Αρείου Πάγου υπεραμύνθηκε της διαβίβασης αναφέροντας πως «κατά το άρθρο 62 του ισχύοντος Συντάγματος, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος, για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, εκτός των αυτόφωρων κακουργημάτων, ενώ κατά το άρθρο 83 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής, οι αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά βουλευτή, αφού ελεγχθούν από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υποβάλλονται στη Βουλή δια του Υπουργού Δικαιοσύνης».

Και υποστηρίζει ότι η μήνυση δεν ήταν προδήλως αβάσιμη για να αρχειοθετηθεί. «Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υποβλήθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δικογραφία σε βάρος βουλευτή, Γ.Γ. της Κ.Ε. πολιτικού κόμματος, η οποία σχηματίστηκε μετά από μήνυση ιδιώτη. Η εν λόγω δικογραφία ελέγχθηκε από αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό και επειδή τα καταγγελλόμενα δεν ήταν προδήλως νομικά αβάσιμα, ώστε ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών να μπορεί να την αρχειοθετήσει, χωρίς οποιαδήποτε έρευνα και, στην περίπτωση αυτή, η υποβολή της στη Βουλή να εμφανίζεται ως αδικαιολόγητα διεκπεραιωτική και καταχρηστική, η δικογραφία υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων άρθρο 62 του Συντάγματος και 83 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής».

