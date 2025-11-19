Ο Leonardo DiCaprio θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς

Η τρέχουσα σεζόν προμηνύεται θριαμβευτική για τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Leonardo DiCaprio), με τις διακρίσεις να αναμένονται να τον κατακλύσουν. Ωστόσο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς έρχεται πρώτο ανακοινώνοντας ότι ο πρωταγωνιστής της ταινίας «One Battle After Another» θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς (Desert Palm Achievement Award) για το 2026.

«Στο “One Battle After Another”, ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο προσφέρει μια συναρπαστική και συναισθηματικά φορτισμένη ερμηνεία, ενσαρκώνοντας έναν άνδρα που φτάνει στα όρια του ενόψει των αμείλικτων αντιξοοτήτων», δήλωσε ο πρόεδρος του Φεστιβάλ, Νατσάταρ Σινγκ Τσάντι (Nachhattar Singh Chandi).

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ντι Κάπριο έχει συνεχώς επαναπροσδιορίσει τα όρια του εφικτού στην υποκριτική, προσφέροντας συναισθηματικό εύρος, καλλιτεχνική ακεραιότητα και ακλόνητη αφοσίωση σε κάθε ρόλο» πρόσθεσε.

Σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson), το «One Battle After Another» ακολουθεί τον Bob Ferguson, έναν πρώην επαναστάτη που παραπαίει ανάμεσα στη λήθη και την αδράνεια. «Όταν ο αιώνιος εχθρός του (Σον Πεν – Sean Penn) επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια και η κόρη του εξαφανίζεται, ο Ferguson ξεκινά μια απεγνωσμένη αναζήτηση. Πατέρας και κόρη καλούνται να αντιμετωπίσουν τις οδυνηρές συνέπειες του παρελθόντος».

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Ρετζίνα Χολ (Regina Hall), Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor), Αλάνα Χάιμ (Alana Haim) και Μπενίσιο ντελ Τόρο (Benicio del Toro), μεταξύ άλλων.

Η ταινία γυρίστηκε σε φιλμ 35mm χρησιμοποιώντας κάμερες VistaVision, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται κυρίως στην Καλιφόρνια και στο Ελ Πάσο του Τέξας.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ για το «The Revenant» και επτά φορές υποψήφιος ΝτιΚάπριο έχει λάβει πολύ καλές κριτικές για την ερμηνεία του. Το «One Battle After Another» έχει ήδη ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως από την κυκλοφορία του στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του Άντερσον μέχρι σήμερα έχοντας σημειώσει το καλύτερο εισπρακτικά Σαββατοκύριακο πρεμιέρας τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς ξεκίνησε το 1990 στην πόλη της ερήμου, ανατολικά του Λος Άντζελες. Η επερχόμενη διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 11 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με το Deadline, τα βραβεία κινηματογράφου θα απονεμηθούν στις 3 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Παλμ Σπρινγκς.

Διαβάστε επίσης:

Μαριάμ Σουλακιώτη: Η ζωή της serial killer ηγουμένης γίνεται ταινία τρόμου – Ο τρόπος δράσης της και η επεισοδιακή σύλληψη της

Ο Λάνθιμος υποψήφιος για το ευρωπαϊκό βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας με τη «Βουγονία»

«Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery»: Ο Daniel Craig στην πιο σκοτεινή υπόθεση του Benoit Blanc (photos/videos)