search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 12:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.11.2025 09:59

Ουκρανία: Αξιωματούχοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Κίεβο – Τελευταίο χαρτί να αρχίσουν ξανά οι συνομιλίες με Ρωσία

19.11.2025 09:59
usebassy_kiev

Δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων πραγματοποίησαν μια σπάνια επίσκεψη της κυβέρνησης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εν καιρώ πολέμου στο Κίεβο, όπου έφτασαν για μια μη προαναγγελθείσα επίσκεψη για συνομιλίες με ουκρανούς ηγέτες σε μια απόπειρα να αναζωογονηθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, ανέφερε σήμερα το Politico.

Ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού στρατηγός Ράντι Τζορτζ πρόκειται να συναντηθούν με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανώτερους διοικητές και με βουλευτές, σύμφωνα με το Politico, το οποίο επικαλείται ανθρώπους που γνωρίζουν το σχεδιασμό της επίσκεψης.

Ο Ντρίσκολ αναμένεται επίσης να συναντηθεί σε κατοπινή ημερομηνία με ρώσους αξιωματούχους, αναφέρει σε χωριστό δημοσίευμά της η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές.

Η κυβέρνηση Τραμπ διαμορφώνει μυστικά ένα νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία σε διαβούλευση με τη Ρωσία, ανέφερε χθες, Τρίτη, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος αμερικανούς και ρώσους αξιωματούχους.

Η Wall Street Journal αναφέρει πως ο Λευκός Οίκος απευθύνθηκε στον Ντρίσκολ και σε ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές, εν μέρει ελπίζοντας ότι η Μόσχα μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα σε στρατιωτικούς μεσολαβητές, καθώς και λόγω της απογοήτευσης από προηγούμενες, σε μεγάλο βαθμό άκαρπες προσπάθειες.

Η επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιείται ενώ ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σταδιακά σε τμήματα της γραμμής του μετώπου και αυξάνουν τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε ουκρανικές πόλεις και ενεργειακές υποδομές, ενώ οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου αναζητούν νέους τρόπους για να συνεχίσουν τις προμήθειες όπλων και πυρομαχικών.

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου αφού η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές με στόχο τη δυτική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις αυτής της χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.

Αφότου ο Τραμπ ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο, οι επισκέψεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησής του στο Κίεβο είναι σπάνιες, με τις περισσότερες επαφές να γίνονται σε τρίτες χώρες ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Η επίσκεψη των Ντρίσκολ και Τζορτζ είναι ως εκ τούτου πολύ ασυνήθιστη.

Χθες, Τρίτη, ο Ζελένσκι είπε ότι σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα στην Τουρκία, σε μια απόπειρα αναζωογόνησης των συνομιλιών με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος πλησιάζει στο τέλος του τέταρτου έτους του.

Οι συνομιλίες που θα έχουν στο Κίεβο οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης και την ευρύτερη στρατηγική, περιλαμβανομένων των προσπαθειών για την αναζωογόνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας με τη Μόσχα, σύμφωνα με το Politico.

Διαβάστε επίσης:

Βγαλμένο από τις… χίλιες και μια νύχτες το δείπνο που παρέθεσε ο Τραμπ στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν – Παρόντες Ρονάλντο και Μασκ (Photos)

Η Πολωνία απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω πληγμάτων της Ρωσίας στην Ουκρανία

Νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας: Επενδύσεις – ρεκόρ, F-35, πυρηνική ενέργεια, Κασόγκι και Ισραήλ στο επίκεντρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καμία… ξινίλα της κυβέρνησης για το βιβλίο Τσίπρα

novacinema_adv
ADVERTORIAL

H βραβευμένη με Oscar καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας «I’m still here» στη Sunday Premiere της Nova!

primetime_ukraine
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νυχτιάτικα το «Prime Time» παρουσιάζει αποστολή στην εμπόλεμη Ουκρανία

pao new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Moρφή αρχίζει και παίρνει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό – Εντυπωσιακές φωτογραφίες από drone

harvard university new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάρβαρντ: Αποσύρεται καθηγητής και πρώην πρόεδρος που είχε «ασυνήθιστα στενή σχέση επί χρόνια» με τον Έπσταϊν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

pleistiriamoi akinhta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βροχή πλειστηριασμών: Πολυτελείς μεζονέτες, ακριβά διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι στο σφυρί για ληξιπρόθεσμες οφειλές

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 12:24
pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καμία… ξινίλα της κυβέρνησης για το βιβλίο Τσίπρα

novacinema_adv
ADVERTORIAL

H βραβευμένη με Oscar καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας «I’m still here» στη Sunday Premiere της Nova!

primetime_ukraine
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νυχτιάτικα το «Prime Time» παρουσιάζει αποστολή στην εμπόλεμη Ουκρανία

1 / 3