BUSINESS

19.11.2025 19:27

Στο 74,25% η αποδοχή της δημόσιας πρότασης της Euronext για το Ελληνικό Χρηματιστήριο

19.11.2025 19:27
xrimatistirio-345

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημόσιας πρότασης της Euronext για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην ATHEX, με τη συναλλαγή να συγκεντρώνει την απαιτούμενη συμμετοχή των μετόχων και να προχωρά στο στάδιο της ανταλλαγής μετοχών και της ενσωμάτωσης της ATHEX στο επιχειρησιακό πλαίσιο της Euronext.

Με ισχυρή συμμετοχή των μετόχων ολοκληρώθηκε η προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών της Euronext για την απόκτηση του 74,25% της ATHEX, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξη της ελληνικής αγοράς στο πολυκεντρικό ευρωπαϊκό δίκτυο του ομίλου. Στην περίοδο αποδοχής, που διήρκησε έξι εβδομάδες και έληξε στις 17 Νοεμβρίου, προσφέρθηκαν 42,95 εκατ. μετοχές, ποσοστό που υπερβαίνει το όριο του 50%+1 μετοχή.

Η ολοκλήρωση των κανονιστικών εγκρίσεων στις 14 Νοεμβρίου επέτρεψε την ενεργοποίηση όλων των όρων της συναλλαγής, όπως προβλέπονταν στο Πληροφοριακό Δελτίο. Με αυτό το δεδομένο, η Euronext προχωρά στη διαδικασία ενσωμάτωσης της ATHEX στις ευρωπαϊκές υποδομές διαπραγμάτευσης και μετα-συναλλαγών.

Συνέργειες έως 12 εκατ. ευρώ και μετάβαση στην πλατφόρμα Optiq®

Ο όμιλος εκτιμά ότι η ένταξη της ATHEX στο κοινό ευρωπαϊκό μοντέλο λειτουργίας θα αποφέρει ταμειακές συνέργειες 12 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2028, κυρίως από τη μετάβαση της αγοράς στην πλατφόρμα Optiq® και την ενοποίηση κεντρικών λειτουργιών. Το κόστος υλοποίησης υπολογίζεται σε 25 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την Euronext, η συναλλαγή αναμένεται να είναι οικονομικά αποδοτική εντός του πρώτου έτους επίτευξης των συνεργειών.

Τοποθέτηση Boujnah για την επόμενη μέρα

Ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Euronext, δήλωσε ότι η ένταξη της ATHEX στο ευρωπαϊκό δίκτυο δημιουργεί νέο πλαίσιο λειτουργίας για εκδότες, χρηματιστηριακές εταιρείες και επενδυτές στην Ελλάδα. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο όμιλος δρομολογεί την ίδρυση Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, με στόχο τη στελέχωσή του με ειδικευμένο προσωπικό.

Επόμενα βήματα και χρονοδιάγραμμα

Οι μετοχές ανταλλάγματος προβλέπεται να εκδοθούν στις 21 Νοεμβρίου, ενώ η εκκαθάριση της συναλλαγής και η παράδοση των νέων μετοχών στους πρώην μετόχους της ATHEX θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου. Την ίδια ημέρα οι μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά της Euronext.

Η εταιρεία επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο νομικό μέσο για την απόκτηση μεγαλύτερου ποσοστού στην ATHEX. Με τη δημόσια πρόταση να μην υπερβαίνει το όριο του 90%, η Euronext εξετάζει τις επιλογές που της επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί και ελληνικοί κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που προβλέπονται στα «Μέτρα Μετά τη Δημόσια Πρόταση».

Πιερρακάκης: Mία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών

«Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών. Έρχεται, καταρχήν, να αναβαθμίσει μια εθνική υποδομή τεράστιας σημασίας – εδώ να υπογραμμίσω δέκα χρόνια μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου”.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σχετικά με την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext.

Ο υπουργός προσέθεσε ότι “η αποδοχή της πρότασης κατά 74,2% από τους μετόχους δείχνει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά ήταν απολύτως έτοιμη για να κάνει αυτό το επόμενο πολύ σημαντικό βήμα. Και, βέβαια, να προσθέσω ότι η κίνηση αυτή είναι απολύτως συμβατή με την ευρωπαϊκή πολιτική της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Θα δώσει μια πρόσβαση συνολικότερα στην ελληνική κεφαλαιαγορά σε πολύ περισσότερα κεφάλαια, σε πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα και θα συμβάλλει συνολικά στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.

Είναι μία πολύ μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης. Είναι μια αντανάκλαση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια».

