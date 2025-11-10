search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10.11.2025 20:58

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το αίτημα της Euronext για αναθεώρηση του ορίου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

10.11.2025 20:58
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος αναθεώρησης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας «EURONEXT N.V.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η οποία αφορά στη μείωση του ελάχιστου αριθμού μετοχών που πρέπει να προσφερθούν, ώστε να ισχύσει η εν λόγω δημόσια πρόταση, από 38.759.500 μετοχές, σε 28.925.001 μετοχές της υπό εξαγοράς εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% πλέον μίας (1) μετοχής της υπό εξαγορά εταιρείας επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3461/2006.

Η Euronext είχε υποβάλει στις 7 Νοεμβρίου αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να αναθεωρήσει το ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας της Δημόσια Πρότασης προς τους μετόχους της ΕΧΑΕ από 67% στο 50% συν μία μετοχή.

Η περίοδος αποδοχής ολοκληρώνεται στις 17 Νοεμβρίου.

