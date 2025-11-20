Cenergy Holdings: Πωλήσεις 1,55 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο – Στα 261 εκατ. τα EBITDA

Τα 1,55 δισ. ευρώ έφτασαν οι πωλήσεις της Cenergy Holdings στο εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η ενίσχυση προήλθε από τις υψηλές επιδόσεις τόσο του τομέα καλωδίων όσο και του τομέα σωλήνων χάλυβα, οι οποίοι συνέχισαν με ισχυρή παραγωγική δραστηριότητα. Μόνο στο τρίτο τρίμηνο, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 524 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 17% σε ετήσια βάση.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 261 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, παρουσιάζοντας άνοδο 35% και διατηρώντας περιθώριο κοντά στο 17%. Για το τρίτο τρίμηνο, το μέγεθος αυτό ανήλθε σε 90 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 148 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 47%, με τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,70 ευρώ.

Στη συνολική εικόνα συνέβαλε η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 9 εκατ. ευρώ, παρά τις συναλλαγματικές απώλειες που σχετίζονται με τα διαθέσιμα σε δολάρια για την επένδυση του Ομίλου στο Maryland. Παράλληλα, η συνέχιση των επενδύσεων για ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας οδήγησε σε αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης στο τρίτο τρίμηνο.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών παρέμεινε στα 3,3 δισ. ευρώ, δημιουργώντας ορατότητα εσόδων για τα επόμενα τρίμηνα. Και οι δύο βασικοί τομείς του Ομίλου συνέχισαν την πρόοδο σε μεγάλα ενεργειακά έργα, όπως τα East Anglia 3, DolWin Kappa, Gennaker και Neptun Deep. Στο τρίμηνο προστέθηκαν και νέες συμβάσεις, μεταξύ των οποίων έργο «με το κλειδί στο χέρι» για τον ΑΔΜΗΕ και προμήθεια σωλήνων για μεταφορά υδρογόνου προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξης Αλεξίου, τόνισε ότι οι επιδόσεις αντικατοπτρίζουν τη σταθερή εκτέλεση των ενεργειακών έργων και την ισχυρή θέση του Ομίλου στους τομείς ηλεκτρικής διασύνδεσης, ενεργειακής ασφάλειας και πράσινης μετάβασης. Υπογράμμισε επίσης ότι οι επενδύσεις σε παραγωγική ικανότητα και τεχνολογική ανάπτυξη ενισχύουν τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό ανεκτέλεστο και την έως τώρα επίδοση, η Cenergy αναθεώρησε ανοδικά την εκτίμηση για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA του 2025, το οποίο αναμένεται πλέον να κινηθεί μεταξύ 335 και 350 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 310–340 εκατ. ευρώ. Η προοπτική για το 2026 παραμένει θετική, υπό την προϋπόθεση ομαλής εκτέλεσης έργων και σταθερού διεθνούς περιβάλλοντος.

