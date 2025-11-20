search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 11:15
ΕΛΛΑΔΑ

20.11.2025 10:09

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

ALKOTEST NEW

Η οδική ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της Πολιτείας, όπως επανειλημμένως έχουν διατυπώσει υπουργοί ακόμη και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Εξετάζονται συνεχώς μέτρα προκειμένου να μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα και να πάψουν να χάνονται ανθρωπινες ζωές στην άσφαλτο.

Ανανέωση διπλώματος μέσω της ΗΔΙΚΑ

Ένα μέτρο που εξετάζεται είναι η ανανέωση διπλώματος να γίνεται μόνο μέσω της ΗΔΙΚΑ ώστε να μειωθούν οι επικίνδυνες ανανεώσεις διπλωμάτων σε ηλικιωμένους.

Σήμερα απαιτείται μια απλή γνωμάτευση, για να γίνει η ανανέωση του διπλώματος.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία πλατφόρμα που θα συνδέεται με την ΗΔΙΚΑ ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο πλήρες ιατρικό ιστορικό των πολιτών – και οδηγών.

Στην πλατφόρμα αυτή θα προβλέπεται ποιες εξετάσεις θα πρέπει να κάνουν όσοι επιθυμούν να ανανεώσουν την άδεια.

Η πλατφόρμα θα εμφανίζει έναν… ιατρικό φάκελο. Αν όντως ο γιατρός γνωμοδοτήσει ότι ο πολίτης μπορεί να οδηγήσει, θα πρέπει να το αιτιολογήσει.

Εκκίνηση μηχανής μόνο με κράνος

Μια πρωτοβουλία που εξετάζει το υπουργείο και αποτελεί καινοτομία ακόμη και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι η χρήση ενός νέου μηχανισμού που δεν θα επιτρέπει σε μια μηχανή να εκκινήσει αν ο αναβάτης δεν φοράει κράνος.

Η τεχνολογία έχει ήδη δοκιμαστεί και λειτουργεί με ειδικό αισθητήρα και τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Το κόστος υπολογίζεται στο 1 εκατ. ευρώ και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχανές που έχουν έτος κατασκευής από το 2000 και μετά.

Αποτροπή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ

Ίδιας ακριβώς φιλοσοφίας θα είναι και η εφαρμογή για την αποτροπή παραβάσεων όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την εφαρμογή που εξετάζεται και η οποία θα μπορέσει να εφαρμοστεί εαν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός έχει πραγματικά ξεπεράσει το όριο που ορίζει η νομοθεσία για την κατανάλωση αλκοόλ, θα τοποθετείται ένα μηχάνημα στο ΙΧ του.

Σε αυτό το μηχάνημα, την επόμενη φορά, ο οδηγός θα πρέπει να φυσήξει για να κάνει ο ίδιος αλκοτέστ. Εαν και μόνο εάν είναι κάτω από το όριο, τότε θα μπορεί να πάρει μπρος το αυτοκίνητο, αλλιώς ο κινητήρας θα είναι απενεργοποιημένος.

Το σύστημα αυτό ήδη εφαρμόζεται στη Σουηδία και στο Βέλγιο και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο μέτρο ήδη εφαρμόζεται στα νέα λεωφορεία του ΟΑΣΑ για τους επαγγελματίες οδηγούς.

