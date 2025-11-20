search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 08:47
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 08:17

Εκδήλωση για τα γεωπολιτικά με Βενιζέλο, Αβραμόπουλο και Βαληνάκη

20.11.2025 08:17
icc_hellas

Μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα «Γεωπολιτικές Εξελίξεις και οι επιπτώσεις τους στις οικονομίες και το εμπόριο της ευρύτερης περιοχής» διοργανώνεται την ερχόμενη Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 17:30 στην Αθηναϊκή Λέσχη από την Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Hellas).

Το θέμα της εκδήλωσης είναι προφανώς πολύ ενδιαφέρον, ωστόσο είναι οι κεντρικοί ομιλητες που αποτελούν τον «μαγνήτη» για να την παρακολουθήσει κάποιος. Έχουμε και λέμε: Βαγγέλης Βενιζέλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος και Γιάννης Βαληνάκης. Και οι τρεις έχουν κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για θέματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής τους τελευταίους μήνες, έχουν εμπειρία περί των διεθνών θεμάτων και – για να τα λέμε όλα – δεν διστάζουν να εκφράζουν την ανησυχία τους για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε διάφορες πτυχές των εθνικών θεμάτων της χώρας.

Αν μη τι άλλο, η εκδήλωση υπόσχεται μερικές άκρως ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, οπότε, όσοι πιστοί, σπεύσατε, καθώς οι θέσεις θα είναι περιορισμένες.

Διαβάστε επίσης

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη … Λιβύη

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

Καβγάς on air Χατζή – Πέτσα για τη… Γκιλφόιλ: «Μην την προσκυνάτε» – «Με ενοχλεί το ύφος σας» – «Εμένα η φάτσα σας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alekos-flampouraris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη – Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Τσίπρας

enoikia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πληρώνονται στις 28/11 και τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν εκτός

loukia-papadaki-new
LIFESTYLE

Λουκία Παπαδάκη: «Η αυγή της ιδιωτικής τηλεόρασης τελείωσε με την έλευση του διαδικτύου» (Video)

nigeria_ambulance
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Φονική επίθεση σε απευθείας μετάδοση, ένοπλοι εκτέλεσαν πιστούς μέσα σε εκκλησία – Σοκαριστικές εικόνες (video)

filakes_koridallou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στις φυλακές Κορυδαλλού: Σωφρονιστικός έβγαλε έξω βαρυποινίτη για να του φτιάξει το αυτοκίνητο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 08:43
alekos-flampouraris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη – Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Τσίπρας

enoikia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πληρώνονται στις 28/11 και τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν εκτός

loukia-papadaki-new
LIFESTYLE

Λουκία Παπαδάκη: «Η αυγή της ιδιωτικής τηλεόρασης τελείωσε με την έλευση του διαδικτύου» (Video)

1 / 3