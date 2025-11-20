Εκδήλωση για τα γεωπολιτικά με Βενιζέλο, Αβραμόπουλο και Βαληνάκη

Μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα «Γεωπολιτικές Εξελίξεις και οι επιπτώσεις τους στις οικονομίες και το εμπόριο της ευρύτερης περιοχής» διοργανώνεται την ερχόμενη Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 17:30 στην Αθηναϊκή Λέσχη από την Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Hellas).

Το θέμα της εκδήλωσης είναι προφανώς πολύ ενδιαφέρον, ωστόσο είναι οι κεντρικοί ομιλητες που αποτελούν τον «μαγνήτη» για να την παρακολουθήσει κάποιος. Έχουμε και λέμε: Βαγγέλης Βενιζέλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος και Γιάννης Βαληνάκης. Και οι τρεις έχουν κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για θέματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής τους τελευταίους μήνες, έχουν εμπειρία περί των διεθνών θεμάτων και – για να τα λέμε όλα – δεν διστάζουν να εκφράζουν την ανησυχία τους για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε διάφορες πτυχές των εθνικών θεμάτων της χώρας.

Αν μη τι άλλο, η εκδήλωση υπόσχεται μερικές άκρως ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, οπότε, όσοι πιστοί, σπεύσατε, καθώς οι θέσεις θα είναι περιορισμένες.

