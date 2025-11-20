Γερμανία: Σύρος μετανάστης έχασε την υπηκοότητα λόγω υποστήριξης της Χαμάς

Σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, Σύρος ο οποίος είχε μεταναστεύσει στο Βερολίνο όταν ήταν παιδί μεταφόρτωσε στο Instagram, μια ημέρα αφού απέκτησε την υπηκοότητα, φωτογραφία η οποία εικονίζει δυο μαχητές της Χαμάς με τη λεζάντα «ήρωες της Παλαιστίνης».

Άμεσα, η υπηρεσία μετανάστευσης τον ενημέρωσε ότι του αφαιρείται η γερμανική υπηκοότητα, πάντα σύμφωνα με τον Τύπο.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Αλεξάντερ Ντόμπριντ συνηγόρησε υπέρ της απόφασης του Βερολίνου να στερήσει την υπηκοότητα πολιτογραφημένου άνδρα συριακής καταγωγής διότι υποστηρίζει τη Χαμάς, εκτιμώντας πως το μέτρο αυτό είναι προσήκον σε περιπτώσεις προσώπων τα οποία δεν συμμορφώνονται προς το «γερμανικό σύστημα αξιών».

«Όσοι αποκτούν τη γερμανική υπηκοότητα, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων με διπλή υπηκοότητα, εκφράζουν τη δέσμευσή τους στο σύστημα αξιών μας», επιχειρηματολόγησε ο υπουργός Ντόμπριντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Αφότου προωθήθηκε μεταρρύθμιση του νόμου περί υπηκοότητας στη Γερμανία τον Ιούνιο του 2024, οι υποψήφιοι νέοι πολίτες της χώρας οφείλουν να δηλώνουν γραπτώς πως δεσμεύονται στη θεμελιώδη δημοκρατική τάξη και την ειδική ιστορική ευθύνη της χώρας, ιδιαίτερα για την προστασία των εβραίων και του εβραϊκού τρόπου ζωής.

Κατά γερμανικά ΜΜΕ, ο άνδρας είχε προσελκύσει την προσοχή της αστυνομίας σε κινητοποιήσεις υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Η κυβέρνηση της Γερμανίας σκληραίνει την πολιτική της για τη μετανάστευση και την πολιτογράφηση μεταναστών, με φόντο τον έντονο δημόσιο διάλογο για το ποιος ανήκει στη χώρα και την άνοδο της ακροδεξιάς.

