Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία υποδοχής του ποιητή Τίτου Πατρίκιου ως επίτιμου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών.
Κατά την τελετή υποδοχής, ο ακαδημαϊκός Θεόδωρος Παπαγγελής θα παρουσιάσει τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο.
Θα ακολουθήσει η ομιλία του τιμώμενου με θέμα: «Παράδοση και νεωτερικότητα στη λογοτεχνία και την ποίηση».
Η συνεδρία θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ιστότοπο της Ακαδημίας Αθηνών ΕΔΩ.
