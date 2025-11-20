search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 13:04
20.11.2025 11:01

Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

20.11.2025 11:01
Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία υποδοχής του ποιητή Τίτου Πατρίκιου ως επίτιμου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών.

Κατά την τελετή υποδοχής, ο ακαδημαϊκός Θεόδωρος Παπαγγελής θα παρουσιάσει τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο.

Θα ακολουθήσει η ομιλία του τιμώμενου με θέμα: «Παράδοση και νεωτερικότητα στη λογοτεχνία και την ποίηση».

Η συνεδρία θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ιστότοπο της Ακαδημίας Αθηνών ΕΔΩ.

1 / 3