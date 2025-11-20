Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία υποδοχής του ποιητή Τίτου Πατρίκιου ως επίτιμου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών.

Κατά την τελετή υποδοχής, ο ακαδημαϊκός Θεόδωρος Παπαγγελής θα παρουσιάσει τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο.

Θα ακολουθήσει η ομιλία του τιμώμενου με θέμα: «Παράδοση και νεωτερικότητα στη λογοτεχνία και την ποίηση».

Η συνεδρία θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ιστότοπο της Ακαδημίας Αθηνών ΕΔΩ.

Διαβάστε επίσης:

«Στη Φωλιά του Κούκου»: 50 χρόνια από την κυκλοφορία της θρυλικής ταινίας – Η ανάρτηση του Μάικλ Ντάγκλας (Video)

Κριτική ταινίας: «Η αγάπη που απομένει» – Πόλεμος στα οικογενειακά χαρακώματα

Δήμητρα Γαλάνη – Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναντιούνται στο VOX και υπόσχονται έναν ξεχωριστό μουσικό χειμώνα