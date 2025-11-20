search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 15:08
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 14:21

Η έμπνευση του Γιώργου Αυτιά – Κάνει… στούντιο την ευρωβουλή για να προβάλει τα ελληνικά αιτήματα  

20.11.2025 14:21
GIORGOS_AFTIAS

Κάθε μέρα και ένα βίντεο τουλάχιστον παράγει από τις Βρυξέλλες ο Γιώργος Αυτιάς.

Για την ακρίβεια, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κάνει βίντεο με κάθε ευκαιρία, είτε κάποιας επίσκεψης Ελλήνων πολιτών στο ευρωκοινοβούλιο, είτε κάποιου θέματος που προκύπτει. Σαν… παλιά μου τέχνη κόσκινο δηλαδή, καθώς έτσι εκτιμά (και πιθανόν έχει δίκιο) ότι προβάλλονται καλύτερα τα ελληνικά αιτήματα και οι δικές του δράσεις.

Το τελευταίο διήμερο δημοσιοποίησε τρία βίντεο:  

Ένα με την επίσκεψη πυροσβεστών στις Βρυξέλλες,

ένα δεύτερο με την παρουσία Ελληνίδων μαιών για τα δημογραφικά θέματα,

ενώ το τρίτο αφορούσε στις πρωτοβουλίες του για την ενίσχυση με χρηματοδοτικά εργαλεία των νησιών μας. Άλλωστε ο ίδιος είναι από τη Σάμο – έβαλε και τον Ιόνιο μέσα βέβαια, δεν το έκανε με τοπικιστικά κριτήρια.

Διαβάστε επίσης

«Καμπανάκι» από την Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Παραβιάζει το Σύνταγμα η απαγόρευση στον Άγνωστο Στρατιώτη

Τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη – Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Τσίπρας

Εκδήλωση για τα γεωπολιτικά με Βενιζέλο, Αβραμόπουλο και Βαληνάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ronaldo-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανέβασε βίντεο ΑΙ όπου… παίζει μπάλα με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

dikastiria_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε ο 27χρονος που έπεσε θύμα ληστείας και κατηγορήθηκε για προσέλκυση ανήλικης

makis_voridis_2606-2048×1365-1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βορίδης για «Φραπέ»: Δεν έχει νόημα η βίαιη προσαγωγή

Peugeot – black friday
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot – Black Friday: Με προσφορές «όνειρο» και όφελος έως 8.000 ευρώ κάνει την απόκτηση καινούργιου αυτοκίνητου πραγματικότητα

teens_alcohol
ΕΛΛΑΔΑ

Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο 16χρονος λόγω μέθης, συνελήφθη ο υπεύθυνος κλαμπ (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 15:07
ronaldo-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανέβασε βίντεο ΑΙ όπου… παίζει μπάλα με τον Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

dikastiria_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε ο 27χρονος που έπεσε θύμα ληστείας και κατηγορήθηκε για προσέλκυση ανήλικης

makis_voridis_2606-2048×1365-1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βορίδης για «Φραπέ»: Δεν έχει νόημα η βίαιη προσαγωγή

1 / 3