Η έμπνευση του Γιώργου Αυτιά – Κάνει… στούντιο την ευρωβουλή για να προβάλει τα ελληνικά αιτήματα  

Κάθε μέρα και ένα βίντεο τουλάχιστον παράγει από τις Βρυξέλλες ο Γιώργος Αυτιάς.

Για την ακρίβεια, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κάνει βίντεο με κάθε ευκαιρία, είτε κάποιας επίσκεψης Ελλήνων πολιτών στο ευρωκοινοβούλιο, είτε κάποιου θέματος που προκύπτει. Σαν… παλιά μου τέχνη κόσκινο δηλαδή, καθώς έτσι εκτιμά (και πιθανόν έχει δίκιο) ότι προβάλλονται καλύτερα τα ελληνικά αιτήματα και οι δικές του δράσεις.

Το τελευταίο διήμερο δημοσιοποίησε τρία βίντεο:

Ένα με την επίσκεψη πυροσβεστών στις Βρυξέλλες,

ένα δεύτερο με την παρουσία Ελληνίδων μαιών για τα δημογραφικά θέματα,

ενώ το τρίτο αφορούσε στις πρωτοβουλίες του για την ενίσχυση με χρηματοδοτικά εργαλεία των νησιών μας. Άλλωστε ο ίδιος είναι από τη Σάμο – έβαλε και τον Ιόνιο μέσα βέβαια, δεν το έκανε με τοπικιστικά κριτήρια.

