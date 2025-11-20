Kevin Spacey: Ο «άστεγος» σταρ που ζει σε ξενοδοχεία ψάχνοντας δουλειά και το γκαλά των 1.400 δολαρίων στην Κύπρο

Ο Κέβιν Σπέισι δηλώνει άστεγος, καθώς περιπλανιέται μεταξύ ξενοδοχείων εν μέσω οικονομικών προβλημάτων, χρόνια μετά το σεξουαλικό σκάνδαλο που κατέστρεψε την καριέρα του.

Σε συνέντευξή του στην Telegraph, o Κέβιν Σπέισι χαρακτηρίζει τον εαυτό του ουσιαστικά άστεγο και περιπλανώμενο μεταξύ ξενοδοχείων και Airbnb, μετά από χρόνια νομικών διαμαχών που κατέστρεψαν την περιουσία του.

Ο ηθοποιός που έχει κερδίσει δύο Όσκαρ και αθωώθηκε το 2023 από κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης που αφορούσαν τέσσερις άνδρες στο Ηνωμένο Βασίλειο λέει ότι η δουλειά είναι ελάχιστη και τα έσοδα έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί.

Ο Σπέισι εξήγησε ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι όπου ζούσε για χρόνια στη Βαλτιμόρη, και ότι πλέον όλα τα υπάρχοντά του βρίσκονται αποθηκευμένα.

«Το κόστος αυτά τα τελευταία επτά χρόνια ήταν αστρονομικό», είπε, προσθέτοντας ότι είχε πολύ λίγα έσοδα, τα οποία «έφευγαν».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η τωρινή κατάστασή του μοιάζει με τα πρώτα χρόνια της καριέρας του και απλώς πηγαίνει όπου υπάρχει δουλειά.

Αν και επέμεινε ότι δεν έφτασε ποτέ επίσημα στο σημείο της χρεοκοπίας, παραδέχτηκε ότι η οικονομική του κατάσταση «δεν είναι καλή».

Παρά ταύτα, ο ηθοποιός υποστηρίζει ότι το κοινό εξακολουθεί να τον στηρίζει και προβλέπει μεγάλη επιστροφή στο Χόλιγουντ.

«Πάντα ένιωθα ότι το κοινό ήταν με το μέρος μου και καταλάβαινε τι είχε συμβεί και ότι δεν πίστευε όσα διάβαζε», είπε, σημειώνοντας ότι ήταν απίστευτα ευγνώμων γι’ αυτό.

Σύγκρινε την εμπειρία του με την εποχή της Μακαρθισμού στο Χόλιγουντ, όταν πολλοί ηθοποιοί, σεναριογράφοι και σκηνοθέτες αποκλείστηκαν από τη δουλειά λόγω υποτιθέμενων δεσμών με τον κομμουνισμό, πολλοί από τους οποίους, όπως σημείωσε, αποδείχθηκαν αθώοι.

Η… επιστροφή και το ακριβό γκαλά στην Κύπρο

Η καριέρα του Σπέισι κατέρρευσε το 2017 αφού περισσότεροι από 30 άνδρες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική κακοποίηση, γεγονός που οδήγησε τη Netflix να τον απομακρύνει από το «House of Cards».

Το 2023 αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες, σε μία από τις πιο προβεβλημένες δίκες του κινήματος #MeToo στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έκτοτε ο Σπέισι προσπαθεί να ξαναχτίσει την καριέρα του.

Πρόσφατα εμφανίστηκε σε μια παράσταση μιας μόνο βραδιάς στο Parklane Luxury Collection Resort στη Λεμεσό της Κύπρου, με τίτλο «Songs & Stories».

Με τη συνοδεία μιας τζαζ μπάντας, συνδύασε ζωντανή μουσική με ιστορίες από τις δεκαετίες της καριέρας του. Τα εισιτήρια ξεκινούσαν από 290 δολάρια, ενώ το πακέτο VIP των 1.400 δολαρίων πρόσφερε meet and greet, σαμπάνια και φωτογραφία.

Οι διοργανωτές προώθησαν την εκδήλωση ως «την επιστροφή ενός διασκεδαστή με την πιο κλασική έννοια», συγκρίνοντας την παρουσία του Σπέισι στη σκηνή με θρύλους όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Ντιν Μάρτιν. Οι καλεσμένοι κλήθηκαν να φορέσουν ένδυμα κοκτέιλ για την 90λεπτη παράσταση στις 15 Νοεμβρίου.

Η επιστροφή του Σπέισι στη δημόσια ζωή σηματοδοτήθηκε και από την εμφανισή του στις Κάννες, για να παραλάβει βραβείο για το σύνολο της καριέρας του σε γκαλά που διοργάνωσε το Better World Fund.

Η τιμητική διάκριση γιόρταζε «όχι μόνο τις δεκαετίες καλλιτεχνικής του λαμπρότητας αλλά και τη διαρκή του επιρροή στον κινηματογράφο και τις τέχνες».

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Σπέισι χρησιμοποίησε το βήμα για να επικρίνει αυτό που περιέγραψε ως τη συνεχιζόμενη παραμονή του στη «μαύρη λίστα» του Χόλιγουντ.

Αν και το γκαλά έγινε την περίοδο του φεστιβάλ, δεν ήταν μέρος του επίσημου προγράμματος. Αντίθετα, πραγματοποιήθηκε στο Carlton Hotel, έναν δημοφιλή χώρο για ανεπίσημες εκδηλώσεις και συναντήσεις της βιομηχανίας.

Την ίδια ώρα, οι διοργανωτές του φεστιβάλ Καννών επιβεβαίωσαν ότι δεν είχαν καμία σχέση με την εμφάνιση του Σπέισι.

