ΣΥΡΙΖΑ: Από το 2021 έως το 2026 ο ΦΠΑ έχει αυξηθεί 70% – Η χώρα χρειάζεται δικαιοσύνη, όχι νέα λιτότητα

«Ο προϋπολογισμός 2026 που κατέθεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελεί μια ψυχρή ομολογία: Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει τη συστηματική υπερφορολόγηση των πολιτών και τη διαρκή συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους», αναφέρει σε μία πρώτη αντίδρασή του το τμήμα Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μερικές ώρες μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού 2026 στη Βουλή.

Ακολούθως εξηγεί: «Από το 2021 έως το 2026, ο ΦΠΑ έχει αυξηθεί κατά 70% – πάνω από 12 δισ. ευρώ. Με πληθωρισμό 18,3%, οι φόροι εκτοξεύονται κατά 53%. Οι πολλοί πληρώνουν 27 δισ. ΦΠΑ, ενώ όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 1 εκατομμύριο συμβάλλουν ελάχιστα.

Η κυβέρνηση εμφανίζει για το 2025 ένα πρωτογενές πλεόνασμα-μαμούθ 3,7% του ΑΕΠ, που ανέρχεται σε 9,15 δισ. ευρώ. Πρόκειται για υπερπλεόνασμα που παράγεται από πολιτική λιτότητας, περικοπές και απόλυτη προτεραιότητα στα νούμερα έναντί των πολιτών.

Με βάση τον σημερινό κατατεθειμένο προϋπολογισμό και συγκρινόμενος με τα υπόλοιπα κράτη στην Ευρωπαϊκή ένωση, η Ελλάδα ανακηρύσσεται “πρωταθλήτρια” δημοσιονομικής προσαρμογής – αλλά με τεράστιο κοινωνικό κόστος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε σχέση με το 2022, τα κοινωνικά επιδόματα καταρρέουν:

47% στα οικογενειακά,

38% στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,

27% στο επίδομα ενοικίου μέσα σε συνθήκες στεγαστικής κρίσης.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση παρουσιάζει προβλέψεις–φαντασιώσεις για επενδύσεις και εξαγωγές, σε πλήρη διάσταση με την Κομισιόν».

Κλείνοντας αναφέρει: «Αυτός δεν είναι προϋπολογισμός για την κοινωνία. Είναι προϋπολογισμός για τα υπερπλεονάσματα και τους λίγους. Η χώρα χρειάζεται δικαιοσύνη, όχι νέα λιτότητα».

Διαβάστε επίσης:

Απειλές Ζαχάροβα σε Ελλάδα: «Προκλητική και αντιρωσική» η Αθήνα – Υπόσχεται απάντηση για την κοινή παραγωγή drones με Ουκρανία

Βουλή: Ψηφίσθηκε το ν/σ για την ΕΡΤ – Στο «κόκκινο» η ένταση ανάμεσα σε Μαρινάκη – Κωνσταντοπούλου

Pulse: Η ακρίβεια «εξοντώνει» σχεδόν 9 στους 10 πολίτες – Προς τη θετική κατεύθυνση οι συμφωνίες για τα ενεργειακά