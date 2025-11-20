search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 23:19
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 22:37

ΣΥΡΙΖΑ: Από το 2021 έως το 2026 ο ΦΠΑ έχει αυξηθεί 70% – Η χώρα χρειάζεται δικαιοσύνη, όχι νέα λιτότητα

20.11.2025 22:37
SYRIZA_LOGO_FILE

«Ο προϋπολογισμός 2026 που κατέθεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελεί μια ψυχρή ομολογία: Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει τη συστηματική υπερφορολόγηση των πολιτών και τη διαρκή συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους», αναφέρει σε μία πρώτη αντίδρασή του το τμήμα Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μερικές ώρες μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού 2026 στη Βουλή.

Ακολούθως εξηγεί: «Από το 2021 έως το 2026, ο ΦΠΑ έχει αυξηθεί κατά 70% – πάνω από 12 δισ. ευρώ. Με πληθωρισμό 18,3%, οι φόροι εκτοξεύονται κατά 53%. Οι πολλοί πληρώνουν 27 δισ. ΦΠΑ, ενώ όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 1 εκατομμύριο συμβάλλουν ελάχιστα.

Η κυβέρνηση εμφανίζει για το 2025 ένα πρωτογενές πλεόνασμα-μαμούθ 3,7% του ΑΕΠ, που ανέρχεται  σε 9,15 δισ. ευρώ. Πρόκειται για υπερπλεόνασμα που παράγεται από πολιτική λιτότητας, περικοπές και απόλυτη προτεραιότητα στα νούμερα έναντί των  πολιτών.

Με βάση τον σημερινό  κατατεθειμένο προϋπολογισμό και συγκρινόμενος με τα υπόλοιπα κράτη στην Ευρωπαϊκή ένωση,  η Ελλάδα ανακηρύσσεται “πρωταθλήτρια” δημοσιονομικής προσαρμογής – αλλά με τεράστιο κοινωνικό κόστος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε σχέση με το 2022, τα κοινωνικά επιδόματα καταρρέουν:

  • 47% στα οικογενειακά,
  • 38% στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,
  • 27% στο επίδομα ενοικίου μέσα σε συνθήκες στεγαστικής κρίσης.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση παρουσιάζει προβλέψεις–φαντασιώσεις για επενδύσεις και εξαγωγές, σε πλήρη διάσταση με την Κομισιόν».

Κλείνοντας αναφέρει: «Αυτός δεν είναι προϋπολογισμός για την κοινωνία. Είναι προϋπολογισμός για τα υπερπλεονάσματα και τους λίγους. Η χώρα χρειάζεται δικαιοσύνη, όχι νέα λιτότητα».

Διαβάστε επίσης:

Απειλές Ζαχάροβα σε Ελλάδα: «Προκλητική και αντιρωσική» η Αθήνα – Υπόσχεται απάντηση για την κοινή παραγωγή drones με Ουκρανία

Βουλή: Ψηφίσθηκε το ν/σ για την ΕΡΤ – Στο «κόκκινο» η ένταση ανάμεσα σε Μαρινάκη – Κωνσταντοπούλου

Pulse: Η ακρίβεια «εξοντώνει» σχεδόν 9 στους 10 πολίτες – Προς τη θετική κατεύθυνση οι συμφωνίες για τα ενεργειακά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O Μαμντάνι δηλώνει «έτοιμος» να συναντηθεί με τον Τραμπ

sloukas pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Με «μαέστρο» τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 103-82 της Ντουμπάι στο ΟΑΚΑ

PRINCESSDIANA2
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βιβλίο κατηγορεί το BBC για συγκάλυψη, μετά τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Από το 2021 έως το 2026 ο ΦΠΑ έχει αυξηθεί 70% – Η χώρα χρειάζεται δικαιοσύνη, όχι νέα λιτότητα

zakharova
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απειλές Ζαχάροβα σε Ελλάδα: «Προκλητική και αντιρωσική» η Αθήνα – Υπόσχεται απάντηση για την κοινή παραγωγή drones με Ουκρανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 23:19
mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O Μαμντάνι δηλώνει «έτοιμος» να συναντηθεί με τον Τραμπ

sloukas pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Με «μαέστρο» τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 103-82 της Ντουμπάι στο ΟΑΚΑ

PRINCESSDIANA2
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βιβλίο κατηγορεί το BBC για συγκάλυψη, μετά τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα

1 / 3