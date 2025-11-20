Τα CUPRA Leon, Formentor και Born απέσπασαν πέντε αστέρια στο Euro NCAP (photos)

Η CUPRA επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ασφάλεια και καινοτομία, καθώς τα CUPRA Leon, Formentor και Born απέσπασαν ξανά την κορυφαία βαθμολογία πέντε αστέρων, στις τελευταίες αξιολογήσεις ασφάλειας του Euro NCAP.

Ήδη από φέτος το πρωτόκολλο Euro NCAP εισάγει αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης σε τέσσερις βασικούς τομείς. Την προστασία ενήλικων επιβατών, την προστασία παιδιών επιβατών, των ευάλωτων χρηστών του δρόμου και τα ενεργητικά συστήματα ασφαλείας. Αυτές οι ενημερώσεις περιλαμβάνουν πιο ρεαλιστικά τεστ πρόσκρουσης πεζών, σύνθετα σενάρια σε διασταυρώσεις και ενισχυμένες βιομηχανικές αξιολογήσεις.

Τα τελικά αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη συνολική ισχύ των μοντέλων: CUPRA Leon: 88% Προστασία Ενήλικων Επιβατών, 86% Προστασία Παιδιών, 82% Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου, 77% Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας.

CUPRA Formentor: 91% Προστασία Ενήλικων Επιβατών, 86% Προστασία Παιδιών, 79% Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου, 77% Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας.

CUPRA Born: 89% Προστασία Ενήλικων Επιβατών, 87% Προστασία Παιδιών, 76% Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου, 76% Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας.

