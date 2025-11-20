search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 14:09
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 13:00

Τα CUPRA Leon, Formentor και Born απέσπασαν πέντε αστέρια στο Euro NCAP (photos)

20.11.2025 13:00
cupra_2011_1920-1080_new

Η CUPRA επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ασφάλεια και καινοτομία, καθώς τα CUPRA Leon, Formentor και Born απέσπασαν ξανά την κορυφαία βαθμολογία πέντε αστέρων, στις τελευταίες αξιολογήσεις ασφάλειας του Euro NCAP.

Ήδη από φέτος το πρωτόκολλο Euro NCAP εισάγει αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης σε τέσσερις βασικούς τομείς. Την προστασία ενήλικων επιβατών, την προστασία παιδιών επιβατών, των ευάλωτων χρηστών του δρόμου και τα ενεργητικά συστήματα ασφαλείας. Αυτές οι ενημερώσεις περιλαμβάνουν πιο ρεαλιστικά τεστ πρόσκρουσης πεζών, σύνθετα σενάρια σε διασταυρώσεις και ενισχυμένες βιομηχανικές αξιολογήσεις.

Τα τελικά αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη συνολική ισχύ των μοντέλων: CUPRA Leon: 88% Προστασία Ενήλικων Επιβατών, 86% Προστασία Παιδιών, 82% Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου, 77% Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας.

CUPRA Formentor: 91% Προστασία Ενήλικων Επιβατών, 86% Προστασία Παιδιών, 79% Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου, 77% Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας.

CUPRA Born: 89% Προστασία Ενήλικων Επιβατών, 87% Προστασία Παιδιών, 76% Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου, 76% Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

To Mokka GSE Rally υπόσχεται μια συναρπαστική σεζόν στο ADAC Opel GSE Rally Cup του 2026 (photo/video)

Το Volvo EX90 κατέκτησε βαθμολογία πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP (photos/videos)

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι αντιπροσώπων της Ευρώπης προσθέτουν κινεζικές μάρκες, στοχεύοντας σε κέρδος και μείωση κινδύνου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paidia-social_media-new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυστραλία: «Κόβονται» οι κάτω των 16 ετών από Instagram, Facebook και Threads

zelensky_sad_new_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Τραμπ τελειώνει τον Ζελένσκι – Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Κίεβο για τη συμφωνία παραχώρησης εδαφών στον Πούτιν

ukraine_soldiers_mew
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο παρέλαβε από τη Ρωσία 1.000 σορούς στρατιωτών

kefalonia_nekros
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 26χρονου – Ανασύρθηκε νεκρός από τον βυθό, μέσα στο αυτοκίνητό του (video)

geroulanos-pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαζεύει και πάει στο συνέδριο τη «βελόνα» ο Γερουλάνος – Υποβαθμίζει το αυτοδιοικητικό μέτωπο απέναντι στον Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 14:09
paidia-social_media-new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυστραλία: «Κόβονται» οι κάτω των 16 ετών από Instagram, Facebook και Threads

zelensky_sad_new_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Τραμπ τελειώνει τον Ζελένσκι – Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Κίεβο για τη συμφωνία παραχώρησης εδαφών στον Πούτιν

ukraine_soldiers_mew
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο παρέλαβε από τη Ρωσία 1.000 σορούς στρατιωτών

1 / 3