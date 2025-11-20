search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 06:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 06:25

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στην Ουκρανία λόγω του σκανδάλου διαφθοράς – Έντονες πιέσεις σε Ζελένσκι

20.11.2025 06:25
zelenskyy-12

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται έντονες πιέσεις να απολύσει τον ισχυρό κορυφαίο συνεργάτη του Αντρίι Γερμάκ εν μέσω ενός σκανδάλου διαφθοράς που κινδυνεύει να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εσωτερική πολιτική κρίση της χώρας από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας.

Η πίεση για την αποπομπή του Γερμάκ – την οποία περιέγραψαν στο POLITICO τέσσερις ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε πολιτικές συζητήσεις στο Κίεβο – αποτελεί πρόβλημα για τον Ζελένσκι, επειδή προέρχεται εν μέρει από τις τάξεις του δικού του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού».

Η κρίση φαίνεται ότι θα κορυφωθεί την Πέμπτη, όταν ο Ζελένσκι θα πραγματοποιήσει κρίσιμες συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους και μέλη του κοινοβουλίου. Ο Γερμάκ διευθύνει το προεδρικό γραφείο και είναι ένας ισχυρός πολιτικός παράγοντας, ο οποίος έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην καθοδήγηση της διακυβέρνησης του Ζελένσκι από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2019. Κάποιοι τον βλέπουν σχεδόν ως συμπρόεδρο.

Οι επιθέσεις σε έναν τόσο κρίσιμο σύμμαχο έρχονται στη χειρότερη δυνατή στιγμή για τον Ζελένσκι. Το Κίεβο αντιμετωπίζει ένα τεράστιο δημοσιονομικό κενό και ο πρόεδρος πρέπει να πείσει τους δυτικούς εταίρους του για στήριξη. Δύο άτομα άμεσα εμπλεκόμενα στις πολιτικές διαβουλεύσεις ανέφεραν ότι ο Ζελένσκι θα αντεπιτεθεί και θα υπερασπιστεί τον Γερμάκ από την ολοένα αυξανόμενη κριτική αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Παρότι έχουν γίνει προσπάθειες να συνδεθεί άμεσα ο Γερμάκ με το διογκούμενο σκάνδαλο διαφθοράς, η εκστρατεία εναντίον του αντανακλά επίσης μια ευρύτερη απογοήτευση -τόσο στην αντιπολίτευση όσο και στο κόμμα Ζελένσκι- σχετικά με την κυριαρχική παρουσία του στην προεδρική διοίκηση.

Σκάνδαλο ενέργειας

Το επίκεντρο που συγκλονίζει την ουκρανική πολιτική σκηνή -και τροφοδοτεί τις επιθέσεις κατά του Γερμάκ- είναι ένα σκάνδαλο διαφθοράς στον κατακερματισμένο ενεργειακό τομέα της χώρας.

Η υπόθεση ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα, όταν νυν και πρώην αξιωματούχοι κατηγορήθηκαν επίσημα για χειραγώγηση συμβάσεων στην Energoatom, την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας, με στόχο την απόσπαση προμηθειών (kickbacks). Οι κυβερνητικοί ανακριτές δηλώνουν ότι το δίκτυο ξέπλυνε περίπου 100 εκατ. δολάρια μέσω ενός μυστικού γραφείου με έδρα το Κίεβο. Οι περισσότεροι αρνούνται δημοσίως τις κατηγορίες.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Γερμάκ προσπαθούν να τον συνδέσουν άμεσα με το σκάνδαλο -υποστηρίζοντας ότι είτε ο ίδιος είτε ένας από τους στενούς συνεργάτες του με το ψευδώνυμο «Αλί Μπαμπά» εμπλέκεται σε υποκλαπείσες συνομιλίες που σχετίζονται με την υπόθεση της ενέργειας. Ωστόσο, το NABU δηλώνει ότι «ούτε μπορεί να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει» τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, ενώ ο ίδιος ο Γερμάκ υπερασπίζεται την αθωότητά του.

«Με αναφέρουν, και μερικές φορές απολύτως χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, προσπαθούν να με κατηγορήσουν για πράγματα για τα οποία δεν έχω καμία γνώση», δήλωσε στη Welt, όταν ρωτήθηκε ευθέως εάν εμπλέκεται.

Το πολιτικό ρίσκο για τον Γερμάκ -εν μέσω ενός τόσο προβεβλημένου σκανδάλου- έγκειται στο ότι οι αντίπαλοί του τον κατηγορούν πως διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια αφαίρεσης της ανεξαρτησίας του NABU, ακριβώς τη στιγμή που το γραφείο διερευνούσε την υπόθεση της Energoatom.

«Αυτός ήταν που αποφάσισε να συγκρουστεί με το NABU», είπε ένας ανώτερος Ουκρανός σύμβουλος στο Politico. «Οι εχθροί του το βλέπουν ως ευκαιρία να τον ξεφορτωθούν».

Την άποψη αυτή συμμερίζονται και άλλοι γνώστες της κατάστασης. «Φυσικά, οι αντίπαλοι του Γερμάκ καθώς και άνθρωποι από τους οποίους έχει αφαιρέσει επιρροή ζητούν από τον πρόεδρο να τον απομακρύνει», ανέφερε ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

Αποκατάσταση ζημιών

Ο Ζελένσκι είχε προσπαθήσει προηγουμένως να αποκαταστήσει τη ζημιά από το σκάνδαλο στον ενεργειακό τομέα, επιβάλλοντας κυρώσεις στον πρώην επιχειρηματικό του εταίρο, Τιμούρ Μίντιτς. Παράλληλα, προχώρησε σε ανασχηματισμό και διενέργεια ελέγχου στην Energoatom και σε άλλες κρατικές ενεργειακές εταιρείες. Ο Μίντιτς έχει διαφύγει στο Ισραήλ.

Δύο από τους Ουκρανούς αξιωματούχους δήλωσαν ότι ο Ζελένσκι τούς είχε ενημερώσει πως δεν θα υποκύψει στην πίεση και θα διατηρήσει τον Γερμάκ στη θέση του, αλλά ότι θα προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στην κυβέρνηση, ενδεχομένως εντάσσοντας και ορισμένα πρόσωπα της αντιπολίτευσης για να κατευνάσει τους επικριτές.

«Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν σχετικές συζητήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους, καθώς και συνάντηση με την ηγεσία του κοινοβουλίου και τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας “Υπηρέτης του Λαού”. Προετοιμάζω αρκετές αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες και ουσιαστικές, άμεσες αποφάσεις που χρειάζεται το κράτος μας», δήλωσε ο Ζελένσκι την Τρίτη, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Διαβάστε επίσης:

Ο Ερντογάν ζητά επανέναρξη των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη κατά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ζελένσκι

«Στρατιωτικό Σένγκεν»: Η Κομισιόν παρουσίασε το σχέδιο για διασυνοριακές μετακινήσεις στρατευμάτων και όπλων σε ένα πολεμικό σενάριο

Η Πολωνία κλείνει το ρωσικό προξενείο μετά το σαμποτάζ – Αναπτύσσει 10.000 στρατιώτες για την προστασία των υποδομών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fameloos tsipras 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ιθάκη του Τσίπρα καθορίζει τις εξελίξεις σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση: Η επανεκκίνηση έχει… πονοκεφάλους – Γιατί η ΝΔ είναι στάσιμη στις δημοσκοπήσεις

vorizia-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια, είκοσι μέρες από το μακελειό: Τα εξαφανισμένα όπλα και οι επόμενες κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ. για το οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη

EKSETASTIKH
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φραπές» και «Χασάπης» καταθέτουν σήμερα – Η γαλάζια αγωνία και ο φόβος της επίκλησης σιωπής

TheLoveThatRemains_Stills1_1.74.2_WithGrade2
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινίας: «Η αγάπη που απομένει» – Πόλεμος στα οικογενειακά χαρακώματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: Απαντά για την αλλαγή στην εμφάνισή της - «Προφανώς δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 06:47
fameloos tsipras 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ιθάκη του Τσίπρα καθορίζει τις εξελίξεις σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση: Η επανεκκίνηση έχει… πονοκεφάλους – Γιατί η ΝΔ είναι στάσιμη στις δημοσκοπήσεις

vorizia-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια, είκοσι μέρες από το μακελειό: Τα εξαφανισμένα όπλα και οι επόμενες κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ. για το οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη

1 / 3