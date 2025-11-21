search
ΚΟΣΜΟΣ

21.11.2025 13:01

Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Dubai Air Show – Νεκρός ο πιλότος (video)

Ένα μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια ενός αεροπορικού σόου στο Ντουμπάι.

Το ινδικής κατασκευής μαχητικό HAL Tejas, συνετρίβη στο Dubai Air Show, καθώς εκτελούσε ελιγμούς μπροστά στο κοινό.

Το αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να πιάσει φωτιά και να σηκωθεί πυκνός μαύρος καπνός πάνω από τον χώρο του αεροδρομίου.

Ο πιλότος σκοτώθηκε καθώς δεν πρόλαβε να κάνει χρήση του συστήματος εκτίναξης.

