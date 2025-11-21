Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Dubai Air Show – Νεκρός ο πιλότος (video)

Ένα μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια ενός αεροπορικού σόου στο Ντουμπάι.

Το ινδικής κατασκευής μαχητικό HAL Tejas, συνετρίβη στο Dubai Air Show, καθώς εκτελούσε ελιγμούς μπροστά στο κοινό.

Το αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να πιάσει φωτιά και να σηκωθεί πυκνός μαύρος καπνός πάνω από τον χώρο του αεροδρομίου.

BREAKING: An Indian Tejas fighter jet crashed during an aerial display at the Dubai Air Show. pic.twitter.com/TvwUoe3juh — Clash Report (@clashreport) November 21, 2025

Ο πιλότος σκοτώθηκε καθώς δεν πρόλαβε να κάνει χρήση του συστήματος εκτίναξης.

