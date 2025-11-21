Τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης – Πού τρέχουμε, πού κολλάμε και τι φοβόμαστε μέχρι το 2026

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Παρά τις συχνές κυβερνητικές αναφορές ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις “πρώτες θέσεις” απορρόφησης του Ταμείου Ανάκαμψης, η πραγματική εικόνα είναι πιο περίπλοκη. Η χώρα έχει αντλήσει περίπου 18 δισ. ευρώ, όμως άλλο η εκταμίευση και άλλο η πραγματική, τελική απορρόφηση — δηλαδή το πότε τα έργα υλοποιούνται στο έδαφος και όχι μόνο σε ανακοινώσεις και ΦΕΚ.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η “ενεργοποίηση” των πόρων ξεπερνά το 70%. Πίσω όμως από τον αριθμό αυτό κρύβεται μια αλήθεια που κανείς δεν λέει δυνατά: πολλά έργα έχουν εγκριθεί, λιγότερα έχουν συμβασιοποιηθεί και ακόμη λιγότερα έχουν φτάσει στο σημείο των εργασιών. Κι αυτό δημιουργεί μια ανομοιογενή, σχεδόν “δύο ταχυτήτων” εικόνα.
Τα πιο ώριμα έργα είναι:
Την ίδια ώρα όμως στα μεγάλα έργα υποδομής το σύστημα βαραίνει:
Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ξεκάθαρο “τέλος”:
Όλα τα έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.
Υπάρχει μια μικρή δυνατότητα ολοκλήρωσης ορισμένων δράσεων μέχρι το 2027, αλλά μόνο εφόσον έχουν ήδη ξεκινήσει και δεν παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις.
Με απλά λόγια, μετά το 2026 η χρηματοδότηση σταματά οριστικά. Αυτό σημαίνει ότι όσα έργα δεν προλάβουν, δεν “μεταφέρονται” σε άλλο πρόγραμμα, ούτε παίρνουν παράταση. Τα χρήματα χάνονται.
Και επειδή η Ελλάδα στηρίζει μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής της στρατηγικής σε αυτούς τους πόρους, η έγκαιρη ολοκλήρωση δεν είναι απλώς θέμα επιτυχίας – είναι ζήτημα να μην κλείσει το μοναδικό παράθυρο επενδύσεων μιας ολόκληρης δεκαετίας.
Σημαντικό τέλος να αναφερθεί είναι οτι οι επενδυτικές εξαγγελίες εκτός Ταμείου, που αφορούν έργα για μετα το 2027, συμφωνα με τους επενδυτες φαίνεται να είναι «κενού περιεχομένου» , αφού δεν έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και δεν θα συνδέονται πλέον με το Ταμείο Ανάκαμψης.
Μάλιστα στελέχη της αγοράς σημειώνουν οτι : “Χωρίς Ταμείο, δύσκολα κλείνουν έργα τέτοιου μεγέθους”. Έτσι, αρκετές ανακοινώσεις που παρουσιάζονται ως «μεγάλα έργα» ουσιαστικά παραμένουν προθέσεις στα χαρτιά, ώσπου να βρεθούν πόροι — και συχνά δεν βρίσκονται ποτέ. Για τον τεχνοκρατικό κόσμο, μια επένδυση υπάρχει μόνο όταν έχει πηγή χρηματοδότησης. Όλα τα υπόλοιπα είναι επικοινωνιακά σχέδια.
