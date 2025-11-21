Xανιά: Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια της Παλαιοχώρας

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (21/11), σε υποθαλάσσια περιοχή στο νότιο Κρητικό Πέλαγος.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού – Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 07:18 και το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 51 χλμ. νότια της Παλαιοχώρας Χανίων.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χλμ. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφέρθει ζημιές ή κάποιος τραυματισμός.

