Xανιά: Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια της Παλαιοχώρας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (21/11), σε υποθαλάσσια περιοχή στο νότιο Κρητικό Πέλαγος.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού – Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 07:18 και το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 51 χλμ. νότια της Παλαιοχώρας Χανίων.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χλμ. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφέρθει ζημιές ή κάποιος τραυματισμός.
Διαβάστε επίσης:
Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισίας: Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό – Δύο τραυματίες
Κέρκυρα: Πλημμύρες και κατολισθήσεις από την κακοκαιρία – Απεγκλωβισμός ζευγαριού με μωρό (videos/photos)
Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Πότε ξεκινά – Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.