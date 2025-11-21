search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 11:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.11.2025 08:50

Xανιά: Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια της Παλαιοχώρας

21.11.2025 08:50
Σεισμός στη Σάμο - Media

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (21/11), σε υποθαλάσσια περιοχή στο νότιο Κρητικό Πέλαγος.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού – Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 07:18 και το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 51 χλμ. νότια της Παλαιοχώρας Χανίων.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χλμ. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφέρθει ζημιές ή κάποιος τραυματισμός.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισίας: Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό – Δύο τραυματίες

Κέρκυρα: Πλημμύρες και κατολισθήσεις από την κακοκαιρία – Απεγκλωβισμός ζευγαριού με μωρό (videos/photos)

Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Πότε ξεκινά – Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Keanu-Reeves-new
LIFESTYLE

Κιάνου Ριβς: Οι απώλειες που τον σημάδεψαν – Το μωρό που γεννήθηκε νεκρό και ο θάνατος της συντρόφου του

ukraine_drone_attack
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Η ΕΕ ετοιμάζει δικό της σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία – Θα είναι έτοιμο «εντός ημερών»

pancreas_new
ΥΓΕΙΑ

Ηπατίτιδα C και καρκίνος του παγκρέατος: Ένας νέος κρίκος στην αλυσίδα της πρόληψης

AP24302457493322
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Απίστευτη στροφή από ΗΠΑ – Θέλουν Γερμανό για στρατιωτικό ηγέτη της συμμαχίας – «Παιχνίδια πολέμου» στα Βαλκάνια

pv5-premiere-2b
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αμιγώς ηλεκτρικό Kia PV5 αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026» (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 11:36
Keanu-Reeves-new
LIFESTYLE

Κιάνου Ριβς: Οι απώλειες που τον σημάδεψαν – Το μωρό που γεννήθηκε νεκρό και ο θάνατος της συντρόφου του

ukraine_drone_attack
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Η ΕΕ ετοιμάζει δικό της σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία – Θα είναι έτοιμο «εντός ημερών»

pancreas_new
ΥΓΕΙΑ

Ηπατίτιδα C και καρκίνος του παγκρέατος: Ένας νέος κρίκος στην αλυσίδα της πρόληψης

1 / 3