ΚΟΣΜΟΣ

22.11.2025 17:33

Έξαλλος ο Μπόρις Τζόνσον για έρευνα που κρίνει την κυβέρνηση του, την περίοδο του Covid-19 – «Ασυνάρτητη και αποτυχημένη»

22.11.2025 17:33
boris johnson covid

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον χαρακτήρισε σήμερα «απελπιστικά ασυνάρτητη» τη δημόσια έρευνα για την Covid-19, η οποία επέκρινε δριμύτατα τη διαχείριση της πανδημίας εκ μέρους του, στα συμπεράσματά της που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την αυτήν τη δημόσια έρευνα, περίπου 23.000 θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί στην Αγγλία, εάν η πρώτη καραντίνα στις αρχές της πανδημίας είχε επιβληθεί νωρίτερα.

Καταγγέλλει επίσης το «χάος» που επικρατούσε τότε στους κόλπους της συντηρητικής κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι βρετανικές αρχές και ειδικά η κυβέρνηση υπό τον Μπόρις Τζόνσον πήραν σοβαρά τον ιό «πάρα πολύ αργά».

«Περισσότερα από τρία χρόνια μετά το τέλος της πανδημίας, συνεχίζουν να λογομαχούν προκειμένου να μάθουν τι δεν λειτούργησε», έγραψε ο Μπόρις Τζόνσον στο άρθρο γνώμης του στη δεξιά ταμπλόιντ Daily Mail.

«Εξακολουθώ και λυπάμαι βαθιά για τα σφάλματα που διέπραξε η κυβέρνηση που εγώ διηύθυνα και πολλή συμπόνια για όλους εκείνους που υποφέρουν», υπογράμμισε.

«Ό,τι εγώ μπορώ να πω, είναι πως κάθε άνθρωπος που ενεπλάκη έκανε το καλύτερο, σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες», συνέχισε ο Συντηρητικός πρώην πρωθυπουργός, ηλικίας 61 ετών.

Ο ίδιος έκρινε πως τα συμπεράσματα της δημόσιας έρευνας είναι «μπερδεμένα» και «απελπιστικά ασυνάρτητα».

Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στο Χ, η έρευνα απέτυχε να απαντήσει σε σημαντικά ερωτήματα: «Από πού προήλθε ο ιός; Και οι καραντίνες άξιζαν το τρομακτικό τίμημα που πληρώσαμε;».

Μια ομάδα συγγενών θυμάτων της Covid-19 ζήτησε χθες την απόσυρση όλων των προνομίων, οικονομικών και θεσμικών, τα οποία απολαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Είναι αφόρητο να περιμένουν από οικογένειες που πενθούν να επιδοτούν τον τρόπο ζωής του ανθρώπου, οι αποφάσεις του οποίου οδήγησαν στον θάνατο των δικών μας», τονίζουν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε έναν από τους βαρύτερους απολογισμούς στην Ευρώπη σε σχέση με την πανδημία, με περίπου 226.000 θανάτους.

