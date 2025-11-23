Μερτς: «Δεν βλέπω να υπάρχει συφωνία για την Ουκρανία μέχρι την Πέμπτη»

«Δεν είμαι ακόμη πεπεισμένος ότι οι λύσεις που επιθυμεί ο πρόεδρος Τραμπ θα βρεθούν τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει θέσει την Πέμπτη ως προθεσμία για απάντηση του Κιέβου στο σχέδιό του για την Ουκρανία.

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G20στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, ο Μερτς δήλωσε ότι είναι «σκεπτικός σχετικά με την πιθανότητα ενός τέτοιου αποτελέσματος δεδομένων των τρεχουσών διαφωνιών».

Διαβάστε επίσης:

«Ρήγμα» ΕΕ – ΗΠΑ για Ουκρανία: Τα τρία «όχι» της Φον ντερ Λάιεν στο αμερικανικό σχέδιο

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες για το σχέδιο Τραμπ στη Γενεύη – Δεν θα περιέχει τον όρο της μείωσης ουκρανικών στρατευμάτων, η αντιπρόταση των Ευρώπαιων

Φρίκη στις ΗΠΑ: Δασκάλα στο Μιζούρι έδινε χρήματα, αλκοόλ και ναρκωτικά για σεξ με μαθητές της