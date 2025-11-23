Μερτς: «Δεν βλέπω να υπάρχει συφωνία για την Ουκρανία μέχρι την Πέμπτη»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Δεν είμαι ακόμη πεπεισμένος ότι οι λύσεις που επιθυμεί ο πρόεδρος Τραμπ θα βρεθούν τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει θέσει την Πέμπτη ως προθεσμία για απάντηση του Κιέβου στο σχέδιό του για την Ουκρανία.
Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G20στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, ο Μερτς δήλωσε ότι είναι «σκεπτικός σχετικά με την πιθανότητα ενός τέτοιου αποτελέσματος δεδομένων των τρεχουσών διαφωνιών».
Διαβάστε επίσης:
«Ρήγμα» ΕΕ – ΗΠΑ για Ουκρανία: Τα τρία «όχι» της Φον ντερ Λάιεν στο αμερικανικό σχέδιο
Σε εξέλιξη οι συνομιλίες για το σχέδιο Τραμπ στη Γενεύη – Δεν θα περιέχει τον όρο της μείωσης ουκρανικών στρατευμάτων, η αντιπρόταση των Ευρώπαιων
Φρίκη στις ΗΠΑ: Δασκάλα στο Μιζούρι έδινε χρήματα, αλκοόλ και ναρκωτικά για σεξ με μαθητές της
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.