ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 18:27
23.11.2025 15:51

Μερτς: «Δεν βλέπω να υπάρχει συφωνία για την Ουκρανία μέχρι την Πέμπτη»

23.11.2025 15:51
«Δεν είμαι ακόμη πεπεισμένος ότι οι λύσεις που επιθυμεί ο πρόεδρος Τραμπ θα βρεθούν τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει θέσει την Πέμπτη ως προθεσμία για απάντηση του Κιέβου στο σχέδιό του για την Ουκρανία.

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G20στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, ο Μερτς δήλωσε ότι είναι «σκεπτικός σχετικά με την πιθανότητα ενός τέτοιου αποτελέσματος δεδομένων των τρεχουσών διαφωνιών».

