«Ρήγμα» ΕΕ – ΗΠΑ για Ουκρανία: Τα τρία «όχι» της Φον ντερ Λάιεν στο αμερικανικό σχέδιο

Βαθαίνει το «ρήγμα» μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον για την Ουκρανία, καθώς, μετά το αρχικό «σοκ» από το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για τη λήξη του πολέμου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν λέει «όχι» στα τρία βασικά του σημεία.

Από το Γιοχάνεσμπουργκ όπου βρίσκεται εκπροσωπώντας την ΕΕ στη Σύνοδο των G20, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής, παρουσίασε τις βασικές θέσεις των Βρυξελλών, για μια «βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη» στην Ουκρανία:

Ολόκληρη η δήλωση όπως τη μετέδωσε η ΕΡΤ:

«Η Ουκρανία βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων τις τελευταίες ημέρες. Οποιοδήποτε αξιόπιστο και βιώσιμο σχέδιο ειρήνης πρέπει πρωτίστως να σταματήσει τις δολοφονίες και να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς να σπέρνει τους σπόρους για μελλοντικές συγκρούσεις. Έχουμε συμφωνήσει στα κύρια στοιχεία που απαιτούνται για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και για την κυριαρχία της Ουκρανίας. Ας επισημάνω τρία από αυτά.

Πρώτον, τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν δια της βίας.

Δεύτερον, ως κυρίαρχο κράτος, δεν πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα άφηναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση και επομένως θα υπονόμευαν και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Τρίτον, η κεντρικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξασφάλιση ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντικατοπτρίζεται πλήρως. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέγει τη μοίρα της. Επέλεξαν την ευρωπαϊκή πορεία. Αυτό ξεκινά με την ανοικοδόμηση της χώρας, την ένταξή της στην Ενιαία Αγορά και τη βιομηχανική βάση άμυνας μας, και τελικά, την ένταξή της στην Ένωσή μας.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με την Ουκρανία, τα κράτη μέλη μας, τη Συμμαχία των Προθύμων και τις ΗΠΑ για να σημειώσουμε ουσιαστική πρόοδο προς την ειρήνη. Το σημαντικό είναι να προχωρήσουμε ως εταίροι, με ενιαίο τρόπο.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ένα σημείο που είναι προσωπικά σημαντικό για εμένα. Ένα κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να συμπεριληφθεί σε κάθε συμφωνία: η επιστροφή κάθε ουκρανού παιδιού που απήχθη από τη Ρωσία. Από όλες τις φρίκες που προκάλεσε ο πόλεμος της Ρωσίας, καμία δεν πληγώνει περισσότερο από αυτή. Δεκάδες χιλιάδες αγόρια και κορίτσια παραμένουν εγκλωβισμένα στη Ρωσία, τρομοκρατημένα και προσδοκώντας τους αγαπημένους τους. Πρέπει να τοποθετήσουμε αυτά τα παιδιά στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας.

Γι’ αυτό, μαζί με την Ουκρανία και τον Καναδά, θα συνδιοργανώσουμε μια Σύνοδο της Διεθνούς Συμμαχίας για την Επιστροφή των Ουκρανών Παιδιών. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επανενωθεί κάθε παιδί με την οικογένειά του, στο σπίτι του, εκεί που ανήκει».

