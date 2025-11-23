«Ο Τραμπ μας ακούει»: Διαβουλεύσεις για πιθανή επίσκεψη Ζελένσκι στις ΗΠΑ με επίκεντρο το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία

Αμερικανοί και ουκρανοί αξιωματούχοι συζητούν για πιθανή επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα για να συζητήσει περί ειρηνευτικού σχεδίου με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι η βασική ιδέα είναι να συζητηθούν τα πλέον ευαίσθητα θέματα της αμερικανικής πρότασης, όπως το εδαφικό.

Δεν έχει ορισθεί ημερομηνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι καλό που η Ουκρανία βρίσκεται σε διάλογο με τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών και σημείωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το επιτελείο Τραμπ «μας ακούει».

«Σήμερα, συνεχίζονται οι συνομιλίες στην Ελβετία. Στην πράξη, οι ομάδες θα δουλέψουν κατά τη διάρκεια της νύκτας και θα υπάρξουν και άλλες πληροφορίες», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο καθημερινό βραδινό του μήνυμα.

«Όλοι προσφέρουν υποστήριξη, συμβουλές, πληροφορίες — και είμαι ευγνώμων σε κάθε άτομο που μας προσφέρει αυτή τη βοήθεια, στην Ουκρανία. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου είναι αποτελεσματικά και ότι όλα είναι εφικτά. Η Ουκρανία δεν ήθελε ποτέ πόλεμο και δεν θα αποτελέσουμε ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη. Η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί — και αυτό είναι καλό.

Αναμένουμε ότι το αποτέλεσμα θα οδηγήσει στα σωστά βήματα. Και η πρώτη προτεραιότητα είναι μια αξιόπιστη ειρήνη, η εγγυημένη ασφάλεια, ο σεβασμός για τον λαό μας και ο σεβασμός για όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την Ουκρανία από τη ρωσική επιθετικότητα. Εκατομμύρια Ουκρανοί υποστηρίζουν σαφώς τη θέση του κράτους μας. Είναι απτή. Υπάρχει σταθερή υποστήριξη για την ανεξαρτησία μας και την ουκρανική κυριαρχία. Ο λαός πρέπει να επωφελείται από όλες τις πολιτικές αποφάσεις.», αναφέφει μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος στο μήνυμά του στο Χ.

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Ουκρανία είχε δηλώσει ότι είναι «προσωπικά» ευγνώμων απέναντι στο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση μηνύματος στα κοινωνικά μέσα μηνύματος του Αμερικανού προέδρου που κατηγόρησε εκ νέου το Κίεβο ότι «δεν δείχνει καμία ευγνωμοσύνη».

«Η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς κάθε αμερικανική καρδιά και προσωπικά προς τον πρόεδρο Τραμπ για τη βοήθεια που, αρχή γενομένης από τους Javelin, έχει σώσει ουκρανικές ζωές», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Χ.

Οι Javelin είναι αντιαρματικοί πύραυλοι αμερικανικής κατασκευής. Χιλιάδες Javelin στάλθηκαν από τα πρώτα στάδια της ρωσικής επίθεσης στο πλαίσιο της βοήθειας που χορήγησε η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και έγινα σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης.

«Πολύ αισιόδοξος» για την «τρομερή πρόοδο» που σημειώθηκε στις συνομιλίες στη Γενεύη ο Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας «πολύ γρήγορα», έπειτα από μία ημέρα συνομιλιών στη Γενεύη με τις ουκρανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους.

«Κάναμε τρομερή πρόοδο εδώ … έχουμε ένα βασικό κείμενο»…και κατά συνέπεια είμαι «πολύ αισιόδοξος» δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα σημεία του σχεδίου και το καταφέραμε σήμερα», πρόσθεσε. «Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει».

Ορισμένα από τα εκκρεμή θέματα αφορούν το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση, διευκρίνισε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ενώ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία είπε ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί.

«Πρέπει αυτό να το πάμε στη ρωσική πλευρά…πρέπει να συμφωνήσουν μ’ αυτό», είπε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε αισιόδοξος ότι «κάτι μπορεί να καταφέρουμε εδώ». «Κανένα από τα θέματα που δεν έχουν αποφασισθεί δεν είναι ανυπέρβλητο».

