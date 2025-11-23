search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 00:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.11.2025 23:37

«Ο Τραμπ μας ακούει»: Διαβουλεύσεις για πιθανή επίσκεψη Ζελένσκι στις ΗΠΑ με επίκεντρο το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία

23.11.2025 23:37
trump zelenski 7654- new

Αμερικανοί και ουκρανοί αξιωματούχοι συζητούν για πιθανή επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα για να συζητήσει περί ειρηνευτικού σχεδίου με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι η βασική ιδέα είναι να συζητηθούν τα πλέον ευαίσθητα θέματα της αμερικανικής πρότασης, όπως το εδαφικό.

Δεν έχει ορισθεί ημερομηνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι καλό που η Ουκρανία βρίσκεται σε διάλογο με τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών και σημείωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το επιτελείο Τραμπ «μας ακούει».

«Σήμερα, συνεχίζονται οι συνομιλίες στην Ελβετία. Στην πράξη, οι ομάδες θα δουλέψουν κατά τη διάρκεια της νύκτας και θα υπάρξουν και άλλες πληροφορίες», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο καθημερινό βραδινό του μήνυμα.

«Όλοι προσφέρουν υποστήριξη, συμβουλές, πληροφορίες — και είμαι ευγνώμων σε κάθε άτομο που μας προσφέρει αυτή τη βοήθεια, στην Ουκρανία. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου είναι αποτελεσματικά και ότι όλα είναι εφικτά. Η Ουκρανία δεν ήθελε ποτέ πόλεμο και δεν θα αποτελέσουμε ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη. Η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί — και αυτό είναι καλό.

Αναμένουμε ότι το αποτέλεσμα θα οδηγήσει στα σωστά βήματα. Και η πρώτη προτεραιότητα είναι μια αξιόπιστη ειρήνη, η εγγυημένη ασφάλεια, ο σεβασμός για τον λαό μας και ο σεβασμός για όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την Ουκρανία από τη ρωσική επιθετικότητα. Εκατομμύρια Ουκρανοί υποστηρίζουν σαφώς τη θέση του κράτους μας. Είναι απτή. Υπάρχει σταθερή υποστήριξη για την ανεξαρτησία μας και την ουκρανική κυριαρχία. Ο λαός πρέπει να επωφελείται από όλες τις πολιτικές αποφάσεις.», αναφέφει μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος στο μήνυμά του στο Χ.

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Ουκρανία είχε δηλώσει ότι είναι «προσωπικά» ευγνώμων απέναντι στο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση μηνύματος στα κοινωνικά μέσα μηνύματος του Αμερικανού προέδρου που κατηγόρησε εκ νέου το Κίεβο ότι «δεν δείχνει καμία ευγνωμοσύνη».

«Η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς κάθε αμερικανική καρδιά και προσωπικά προς τον πρόεδρο Τραμπ για τη βοήθεια που, αρχή γενομένης από τους Javelin, έχει σώσει ουκρανικές ζωές», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Χ.

Οι Javelin είναι αντιαρματικοί πύραυλοι αμερικανικής κατασκευής. Χιλιάδες Javelin στάλθηκαν από τα πρώτα στάδια της ρωσικής επίθεσης στο πλαίσιο της βοήθειας που χορήγησε η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και έγινα σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης.

«Πολύ αισιόδοξος» για την «τρομερή πρόοδο» που σημειώθηκε στις συνομιλίες στη Γενεύη ο Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας «πολύ γρήγορα», έπειτα από μία ημέρα συνομιλιών στη Γενεύη με τις ουκρανούς και ευρωπαίους αξιωματούχους.

«Κάναμε τρομερή πρόοδο εδώ … έχουμε ένα βασικό κείμενο»…και κατά συνέπεια είμαι «πολύ αισιόδοξος» δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα σημεία του σχεδίου και το καταφέραμε σήμερα», πρόσθεσε. «Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει».

Ορισμένα από τα εκκρεμή θέματα αφορούν το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση, διευκρίνισε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ενώ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία είπε ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί.

«Πρέπει αυτό να το πάμε στη ρωσική πλευρά…πρέπει να συμφωνήσουν μ’ αυτό», είπε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε αισιόδοξος ότι «κάτι μπορεί να καταφέρουμε εδώ». «Κανένα από τα θέματα που δεν έχουν αποφασισθεί δεν είναι ανυπέρβλητο».

Διαβάστε επίσης:

Ρούμπιο: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία, έχουμε θεμελιώδες έγγραφο

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου χρησιμοποίησε εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης για να κάψει το βραχιολάκι -«Ήταν μια στιγμή παράνοιας»

Σοκ στη Νεβάδα: Νεκρός 11χρονος από πυροβολισμό έπειτα από καβγά οδηγών (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ski1
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Το Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτησε δύο ρωσικά πλοία που κινούνταν στα χωρικά της ύδατα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Συνέχισαν με νίκες οι Big 4 – Αμετάβλητη η κορυφή της βαθμολογίας

lefta-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Πληρώνται από Δευτέρα 1,4 εκάτ. συνταξιούχοι – Όλα τα κριτήρια

slovenia kalpi election
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας που είχαν εγκρίνει πέρυσι

trump zelenski 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Τραμπ μας ακούει»: Διαβουλεύσεις για πιθανή επίσκεψη Ζελένσκι στις ΗΠΑ με επίκεντρο το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

ethan-hawke
LIFESTYLE

«Ήμουν αποφασισμένος να μείνω για πάντα μόνος» - Ο Ίθαν Χοκ μίλησε για το διαζύγιο με την Ούμα Θερμαν

stefanos-tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 00:48
ski1
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Το Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτησε δύο ρωσικά πλοία που κινούνταν στα χωρικά της ύδατα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Συνέχισαν με νίκες οι Big 4 – Αμετάβλητη η κορυφή της βαθμολογίας

lefta-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Πληρώνται από Δευτέρα 1,4 εκάτ. συνταξιούχοι – Όλα τα κριτήρια

1 / 3