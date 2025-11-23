Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 3 ανηλίκους που επιτέθηκαν και λήστεψαν συνομήλικους τους

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη για απόπειρα ληστείας και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Συγκεκριμένα, οι ανήλικοι και ακόμη ένας που αναζητείται, χθες το βράδυ, σε πάρκο στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, πλησίασαν παρέα ανηλίκων, ζητώντας τους απειλητικά χρήματα και όταν οι τελευταίοι αρνήθηκαν, επιτέθηκαν σε δύο από αυτούς και τους προκάλεσαν σωματικές βλάβες, με αποτέλεσμα ένας εκ των παθόντων να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης.

Σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, σωματική βλάβη και επικίνδυνη σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων. Επιπλέον, συνελήφθησαν οι γονείς των τριών ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

