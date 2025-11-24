search
24.11.2025 11:02

Η αναφορά του Τσίπρα στη Φώφη Γεννηματά και η πρώτη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

24.11.2025 11:02
gennimata-tsipras

O Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του αναφέρεται σε μια συζήτηση που είχε με την Φώφη Γεννηματά, αλλά και με τον Σταύρο Θεοδωράκη, για το ενδεχόμενο να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε πρόωρες εκλογές.

Οπως περιγράφει, η Γεννηματά τον ρώτησε αν σκοπεύει να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές, ωστόσο δεν της απάντησε ειλικρινά.

«Αρκέστηκα να τους πω ότι αναζητούσαμε τρόπους για την διεύρυνση της πλειοψηφίας και ότι θα ήταν καλό να είναι ανοιχτοί σε προτάσεις. Εδειξαν να το ακούνε θετικά, χωρίς να δεσμεύονται. Θυμάμαι πως αργότερα η Φώφη μου το φύλαγε. Μου είπε με παράπονο, αλλά και δόση χιούμορ: “μας κορόιδεψες στο προεδρικό”. Της απάντησα γελώντας: “Τι περίμενες; Να σου ανακοινώσω ότι πάω σε εκλογές; Δύο πράγματα δεν προαναγγέλονται ποτέ. Οι πρόωρες εκλογές και οι νομισματικές υποτιμήσεις. Εμένα ευτυχώς μόνο το πρώτο είναι στην ευχέρειά μου».

Το απόσπασμα αυτό σχολιάστηκε από το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα από τον Παύλο Χρηστίδη.

«Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την πραγματικότητα γύρω από αυτά τα οποία έζησε η χώρα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Yπάρχει μία αλήθεια, μία πραγματικότητα και αυτή την αλήθεια και την πραγματικότητα, οφείλουμε όλοι μας, ειδικά όσοι από εμάς βιώσαμε εκείνη την περίοδο, να την υπερασπιστούμε. Το λέω αυτό και για τις αναφορές στη Φώφη Γεννηματά αλλά και για τις σχέσεις που είχε εκείνη η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ.   

