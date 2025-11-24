Ιαπωνία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Τόκιο – Ένας νεκρός και τουλάχιστον 10 τραυματίες (video)

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην περιοχή Adachi του Τόκιο της Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τουλάχιστον δέκα ακόμη να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της κρατικής τηλεόρασης NHK, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 12:30 (τοπική ώρα), ένας πεζός ηλικίας 80 ετών σκοτώθηκε, ενώ μια 20χρονη βρέθηκε αναίσθητη και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

A car plowed into a sidewalk in Tokyo’s Adachi Ward, injuring over 10 people, including two seriously.



The driver fled the scene, and police have launched a manhunt. pic.twitter.com/MtAfJOIwp4 — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) November 24, 2025

Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό που προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο του ατυχήματος και ερευνά το περιστατικό ως τροχαίο με εγκατάλειψη θύματος που εμπλέκει κλεμμένο όχημα.

