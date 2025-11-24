search
ΚΟΣΜΟΣ

24.11.2025 11:27

Ιαπωνία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Τόκιο – Ένας νεκρός και τουλάχιστον 10 τραυματίες (video)

24.11.2025 11:27
tokyo_new

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην περιοχή Adachi του Τόκιο της Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τουλάχιστον δέκα ακόμη να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της κρατικής τηλεόρασης NHK, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 12:30 (τοπική ώρα), ένας πεζός ηλικίας 80 ετών σκοτώθηκε, ενώ μια 20χρονη βρέθηκε αναίσθητη και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό που προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο του ατυχήματος και ερευνά το περιστατικό ως τροχαίο με εγκατάλειψη θύματος που εμπλέκει κλεμμένο όχημα.

