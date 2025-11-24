Μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ δικαστών και δικηγόρων: Συνεχίζουν τις δίωρες αποχές οι δικηγόροι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ δικαστών και δικηγόρων. Οι δικηγόροι για δεύτερη εβδομάδα θα συνεχίσουν τις δίωρες αποχές σε αντίδραση στις δηλώσεις του Προέδρου της ΕνΔΕ Χριστόφορου Σεβαστίδη, ο οποίος αναφέρθηκε σε δικηγόρους «που επιδιώκοντας δημοσιότητα και προβολή, ή ακόμα και απόπειρα άσκησης πίεσης προς όφελος του πελάτη τους, δεν διστάζουν να αξιοποιούν κάθε είδους συκοφαντία και χυδαιότητα σε βάρος δικαστικών λειτουργών»,
Το ΔΣ της ένωσης δικαστών και εισαγγελέων μετά τις εξαγγελίες συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την περασμένη Παρασκευή αποφασίζοντας:
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αποδοκιμάσε την απόφαση του ΔΣ της ΕνΔΕ, κάνοντας λόγο για παρέμβαση στην ανεξαρτησία και αυτοτέλεια των δικηγορικών Συλλόγων.
«Είναι προφανές ότι η οριακή πλειοψηφία του ΔΣ της ΕνΔΕ με την απόφασή της αυτή επιδιώκει να δυναμιτίσει τις σχέσεις μεταξύ λειτουργών και συλλειτουργών της Δικαιοσύνης με δυσμενείς συνέπειες για την απονομή της. Από την επίθεση αυτή χαμένη είναι η Δικαιοσύνη και οι Έλληνες πολίτες. Θεωρούμε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δικαστών διαφωνεί τόσο με την ουσία όσο και με το ύφος της συγκεκριμένης απόφασης.
Το δικηγορικό σώμα δεν πρόκειται να ακολουθήσει την πλειοψηφία του ΔΣ της ΕνΔΕ στον αδιέξοδο δρόμο που επέλεξε να ακολουθήσει. Η Ολομέλεια και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας, άλλωστε, έχουν συνδιοργανώσει και συμμετάσχει σε κοινές εκδηλώσεις με την ΕνΔΕ για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και τη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία δικαστικών λειτουργών και στήριξαν δικαστικούς λειτουργούς στις επιθέσεις που δέχθηκαν ιδίως από την ηγεσία του Αρείου Πάγου.
Ελπίζουμε ότι η κριτική που το δικηγορικό σώμα αιτιολογημένα ασκεί για τα κακώς κείμενα της Ελληνικής Δικαιοσύνης, τη λειτουργία της Σχολής Δικαστών, την Επιθεώρηση Δικαστηρίων και τις καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης δεν αποτέλεσε την αιτία της συγκεκριμένης επίθεσης, η οποία με αφορμή μεμονωμένα περιστατικά επιχειρεί ανεπίτρεπτη παρέμβαση στην πειθαρχική δικαιοδοτική λειτουργία των Δικηγορικών Συλλόγων.
Σημειωτέον ότι, τα περιστατικά στα οποία αναφέρεται η πλειοψηφία του ΔΣ ΕνΔΕ διερευνήθηκαν ή διερευνώνται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που υποθέσεις για επιλήψιμες συμπεριφορές δικαστών κατά δικηγόρων και ιδίως νέων και γυναικών δικηγόρων είτε έχουν αγνοηθεί είτε έχουν αρχειοθετηθεί σχεδόν στο σύνολό τους.
Η επίθεση που δέχθηκε το δικηγορικό σώμα είναι ασύμμετρη και αδικαιολόγητη διότι:
Όπως ήδη επισημάναμε δεν θα ακολουθήσουμε την πλειοψηφία του ΔΣ της ΕνΔΕ αλλά ταυτόχρονα δεν θα επιτρέψουμε τη στοχοποίηση του δικηγορικού σώματος και την αποφλοίωση του θεσμικού μας ρόλου ιδίως μέσω προτάσεων που επιχειρούν είτε να υποκαταστήσουν τη δικαιοδοτική μας λειτουργία από δικαστικά όργανα είτε να αφαιρέσουν τον χειρισμό υποθέσεων από πληρεξούσιους δικηγόρους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή εμμένει στην από 17.11.2025 απόφασή της και αποφάσισε επιπρόσθετα να καλέσει, στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, τις λοιπές δικαστικές ενώσεις και τα πολιτικά κόμματα σε κοινή συνάντηση για τη θεσμοθέτηση κοινού Κώδικα Δεοντολογίας που θα διέπει τις εν γένει σχέσεις δικηγόρων και δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών- πρόταση που έχει υποβάλει ήδη το δικηγορικό σώμα και δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα».
