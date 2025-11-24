search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 09:09
ΚΟΣΜΟΣ

24.11.2025 08:24

Πακιστάν: Αιματηρή επίθεση καμικάζι εναντίον δυνάμεων ασφάλειας των συνόρων – Τουλάχιστον 3 νεκροί (video/photos)

24.11.2025 08:24
pakistan_bomb_new

Επίθεση σε αρχηγείο σώματος ασφάλειας των συνόρων στην πόλη Πεσάβαρ στο βορειοδυτικό Πακιστάν, εξαπέλυσαν ένοπλοι, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24/11) η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, το αρχηγείο υπέστη επίσης επίθεση από δυο βομβιστές καμικάζι και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς.

Οι δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων του στρατού, απέκλεισαν την περιοχή και χειρίζονται με μεγάλη προσοχή την κατάσταση καθώς «υποπτευόμαστε ότι υπάρχουν ακόμη τρομοκράτες μέσα στο αρχηγείο» της συνοριοφυλακής, ανέφερε αξιωματούχος.

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν, επιβεβαίωσε ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή.

