Πακιστάν: Αιματηρή επίθεση καμικάζι εναντίον δυνάμεων ασφάλειας των συνόρων – Τουλάχιστον 3 νεκροί (video/photos)

Επίθεση σε αρχηγείο σώματος ασφάλειας των συνόρων στην πόλη Πεσάβαρ στο βορειοδυτικό Πακιστάν, εξαπέλυσαν ένοπλοι, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24/11) η τοπική αστυνομία.
Σύμφωνα με πηγές του Reuters, το αρχηγείο υπέστη επίσης επίθεση από δυο βομβιστές καμικάζι και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς.
Οι δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων του στρατού, απέκλεισαν την περιοχή και χειρίζονται με μεγάλη προσοχή την κατάσταση καθώς «υποπτευόμαστε ότι υπάρχουν ακόμη τρομοκράτες μέσα στο αρχηγείο» της συνοριοφυλακής, ανέφερε αξιωματούχος.
Peshawar Suicide Attack— Ariana News (@ArianaNews_) November 24, 2025
A massive blast rocked Peshawar a short while ago. Early reports indicate at least 3 dead.
Video: Social Media | #Peshawar #SuicideAttack #Blast #Pakistan #BreakingNews #Terrorism #SecurityAlert #Attack pic.twitter.com/dxXqe1PZYh
Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν, επιβεβαίωσε ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή.
