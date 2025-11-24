search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

24.11.2025 07:20

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ξεκινούν το απόγευμα οι πληρωμές – Ποιοι θα πάρουν και την έξτρα ενίσχυση των 250 ευρώ (video)

24.11.2025 07:20
trapeza new

Ξεκινούν το απόγευμα (24/11) οι πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Δεκέμβριο, ενώ σήμερα θα καταβληθεί και το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση αφορά όσους συνταξιούχους είναι άνω των 65 ετών:

  • με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους/χήρους ή έως 26.000 ευρώ για έγγαμους
  • με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα.
  • Το ηλικιακό όριο δεν ισχύει για τους συνταξιούχους με αναπηρία (ΑμεΑ).
  • Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ για τα ζευγάρια όπου και οι δύο πληρούν τα κριτήρια.

Σε ότι αφορά τις συντάξεις Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες πληρωμής θα ακολουθήσουν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Oι πρώτοι που θα πληρωθούν τις συντάξεις Δεκεμβρίου θα είναι οι συνταξιούχοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Δύο ημέρες μετά, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, είναι προγραμματισμένη η πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου στους μισθωτούς συνταξιούχους του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για ασφαλισμένους των τέως ταμείων ΝΑΤ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δημοσίου, Τραπεζών και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μεταξύ άλλων.

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:

  • Ο ΟΑΕΕ
  • Ο ΟΓΑ
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016)
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών)

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου για τους μισθωτούς θα διενεργηθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία:

  • Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  • Το Δημόσιο
  • Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών)
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
  • Το ΕΤΑΤ
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
  • Η ΔΕΗ
  • Ο ΟΤΕ
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

