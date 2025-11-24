Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Καρδίτσα

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (24/11) στην Καρδίτσα.

Ειδικότερα, το επίκεντρο εντοπίζεται 1 χιλιόμετρο δυτικά του Νεοχωρίου Καρδίτσας, όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17,9 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση.

Δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή ζημιές.

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει ακόμη μία ασθενής σεισμική δόνηση, 2,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

