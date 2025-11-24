search
24.11.2025 10:15

Τσίπρας με Ομπάμα: Το καλό και το κακό νέο – Τι γράφει για τον Πούτιν

Για τις επαφές του με τους ξένους ηγέτες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έπαιξαν ρόλο στις εξελίξεις στην Ελλάδα αναφέρεται στην «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά αφορά στο τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα ενώ βρισκόταν στις Βρυξέλλες μετά το δημοψήφισμα και λίγο πριν την 17ωρη διαπραγμάτευση που οδήγησε στο 3ο Μνημόνιο.

Και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Ομπάμα: «Έχω ένα καλό και ένα κακό νέο να σου μεταφέρω».

Τσίπρας: «Να ξεκινήσουμε από το καλό;»

Ομπάμα: «Μετά τη νίκη σου στο δημοψήφισμα είσαι ο κυρίαρχος των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα».

Τσίπρας: «Και το κακό;»

Ομπάμα: «Το κακό νέο είναι ότι έχουν συσπειρωθεί απέναντί σου δυνάμεις που θέλουν να τορπιλίσουν τη διαπραγμάτευση και τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Υπάρχει ένα ισχυρό μπλοκ που δεν θέλει να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και να οδηγηθείτε σε εθνικό νόμισμα. Δεν μπορώ να σου πως λεπτομέρειες αλλά ένα πράγμα σου ζητάω να είσαι ψύχραιμος. Εμείς θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα είμαστε on board και παρασκηνιακά θα παρέμβουμε αν χρειαστεί».

Άλλο ένα περιστατικό που φαίνεται ότι «σημάδεψε» την πρωθυπουργική του θητεία αφορά στη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα την περίοδο της διαπραγμάτευσης και την σκληρή απάντηση που έδωσε ο Ρώσος Πρόεδρος στο αίτημα να αγοράσει η Ρωσία έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου 200-300 εκατομμύρια.

«Η απάντησή του ήταν όχι απλώς ειλικρινής, αλλά θα έλεγα ωμή. Θα προτιμούσε, μου είπε, εκείνα τα χρήματα που ζητήσαμε να τα έδινε σε ένα ορφανοτροφείο γιατί αν τα έδινε στην Ελλάδα θα ήταν σαν να τα πετούσε σε έναν σκουπιδοντενεκέ».

