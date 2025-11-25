search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

25.11.2025 22:00

Αναβάλλεται η δίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου για τα «κλεμμένα» email των αποδήμων

25.11.2025 22:00
anna-misel-asimakopoulou

Αναβλήθηκε για τις 17 Μαρτίου του 2026 η δίκη σε βάρος της πρώην ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. 

Στο εδώλιο θα καθίσουν επίσης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο πρώην γραμματέας του Τομέα Αποδήμων της ΝΔ, Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο πρώην οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος, Μένιος Κορομηλάς.

Η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου κατηγορείται ότι απέσπασε τα email χιλιάδων αποδήμων, που είχαν εγγραφεί στην πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών για να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο και τους έστελνε ανεπιθύμητα email. 

Παράσταση υποστήριξης κατηγορίας έχουν δηλώσει 101 παραλήπτες.

