Χανιά: Οδηγός παρέσυρε 48χρονη, δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στην εντατική νοσηλεύεται μια 48χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα τροχαίου στα Χανιά χθες (24/11) αργά το βράδυ.
Το τροχαίο στα Χανιά έγινε στην παλαιά εθνική οδό στον δρόμο προς Καλουδιανά όταν η 48χρονη την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 25χρονος.
Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη γυναίκα, η οποία φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Διαβάστε επίσης:
Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Ομολόγησε η νύφη του θύματος, έπαιζε τα λεφτά της στον τζόγο
Ταξί: Νέα 48ωρη πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου – Τα αιτήματα του κλάδου
Επτά δολοφονημένες «επιστρέφουν» μέσω AI για να στείλουν μήνυμα κατά της έμφυλης βίας – «Άλλη μία γυναικοκτονία» (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.