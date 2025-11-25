search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

25.11.2025 10:54

Χανιά: Οδηγός παρέσυρε 48χρονη, δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή

Στην εντατική νοσηλεύεται μια 48χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα τροχαίου στα Χανιά χθες (24/11) αργά το βράδυ.

Το τροχαίο στα Χανιά έγινε στην παλαιά εθνική οδό στον δρόμο προς Καλουδιανά όταν η 48χρονη την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 25χρονος.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη γυναίκα, η οποία φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

