Χανιά: Οδηγός παρέσυρε 48χρονη, δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή

Στην εντατική νοσηλεύεται μια 48χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα τροχαίου στα Χανιά χθες (24/11) αργά το βράδυ.

Το τροχαίο στα Χανιά έγινε στην παλαιά εθνική οδό στον δρόμο προς Καλουδιανά όταν η 48χρονη την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 25χρονος.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη γυναίκα, η οποία φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Ομολόγησε η νύφη του θύματος, έπαιζε τα λεφτά της στον τζόγο

Ταξί: Νέα 48ωρη πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου – Τα αιτήματα του κλάδου

Επτά δολοφονημένες «επιστρέφουν» μέσω AI για να στείλουν μήνυμα κατά της έμφυλης βίας – «Άλλη μία γυναικοκτονία» (video)