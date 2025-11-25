Οι βραδινές μετακινήσεις είναι γεμάτες τρόμο, αν είσαι γυναίκα: 8 στις 10 λένε ότι φοβούνται – 6 στις 10 έχουν βιώσει απειλή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φόβο βιώνουν οι γυναίκες κατά τις βραδινές τους μετακινήσεις. Αυτό αποτυπώνεται στην πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΔΕΗ, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Έμφυλης Βίας, στις 25 Νοεμβρίου.
Οι άνδρες, αντίστοιχα, αναγνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τον φόβο που βιώνουν οι γυναίκες του περιβάλλοντός τους, επιβεβαιώνοντας ότι ο παράγοντας του φύλου επηρεάζει καθοριστικά το συναίσθημα ασφάλειας.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών FocusBari και την εταιρεία επικοινωνίας DDB. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αίσθηση ασφάλειας στη βραδινή έξοδο παραμένει διαφορετική για γυναίκες και άνδρες. Οι γυναίκες δηλώνουν ότι λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους και συχνά περιορίζουν την ελευθερία κινήσεών τους σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες. Οι νεότερες γυναίκες εμφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα ανασφάλειας και φόβου, επιβεβαιώνοντας ότι αυτή η εμπειρία είναι ιδιαίτερα έντονη στις ηλικίες 18-34 ετών.
Ενδεικτικά:
Παράλληλα, πολλές γυναίκες αναφέρουν ότι συνηθίζουν να ελέγχουν επανειλημμένα εάν τις ακολουθεί κάποιος, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό, που φτάνει το 46% στο σύνολο των γυναικών και αγγίζει το 66% στις ηλικίες 18-24, δηλώνει πως μιλάει ή προσποιείται ότι μιλάει στο τηλέφωνο προκειμένου να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια.
Επιπλέον, δεν είναι λίγες εκείνες που αλλάζουν τον ρυθμό ή τον τρόπο με τον οποίο κινούνται, με το 29% να αρχίζει να τρέχει για να φτάσει πιο γρήγορα στον προορισμό του και το 28% να επιλέγει να περπατάει στη μέση του δρόμου.
Η γενική διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα, σχολίασε σχετικά: «Η βραδινή έξοδος θα έπρεπε να είναι μια στιγμή διασκέδασης, ελευθερίας και ασφάλειας για όλους. Ωστόσο, η φετινή έρευνα αναδεικνύει ότι για πολλές γυναίκες συνοδεύεται από φόβο, άγχος και διαρκή επαγρύπνηση. Με την πρωτοβουλία αυτή, επιδιώκουμε ως ΔΕΗ να φωτίσουμε μια πραγματικότητα που συχνά “κανονικοποιείται” και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνειδητοποίηση και την κοινή ευθύνη όλων μας απέναντι στην έμφυλη βία. Μέσα από συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς, η ΔΕΗ συνεχίζει να στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που προάγουν τον σεβασμό και την ισότητα για όλους».
