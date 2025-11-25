Κυβέρνηση: Απαξιώνει την Ιθάκη, επιτίθεται στον Τσίπρα, καταφεύγει στο αντιΣυριζα μέτωπο

Η κυβέρνηση επιχειρεί να αμφισβητήσει τα γραφόμενα του Αλέξη Τσίπρα, να απαξιώσει συνολικά το αφήγημα του και να επαναφέρει στην επικαιρότητα το αντιΣΥΡΙ ΖΑ μέτωπο το οποίο όλο το τελευταίοι διάστημα βρίσκεται εν ύπνωση.

«Αν ήταν ο κύριος Τσίπρας ενεργός πολιτικά, θα του “αφιέρωνα” Καρλ Μαρξ, που έχει πει, ότι “η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα“. Αλλά επειδή δεν είναι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ενεργός πολιτικά, θα τον παραπέμψω σε έναν άλλον Μαρξ, τον Γκράουτσο, ο οποίος είχε γράψει όταν είχε απαντήσει για ένα βιβλίο, ότι “από τη στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο στα χέρια μου δεν έχω σταματήσει να γελάω, ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσω”. Κοιτάξτε, δεν είναι αστείο, προφανώς, γιατί οι πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τους 30 νέους φόρους δεν γελάνε. Οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαμε στις ουρές δεν γελάμε» ανέφερε χθες μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης .

Στην πραγματικότητα αυτό που φοβάται το Μέγαρο Μαξίμου είναι μήπως το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, το οποίο κατά κοινή ομολογία διαβάζεται με ενδιαφέρον κάνει τους πολίτες να αναθεωρήσουν την στάση τους πιεζόμενοι από την απογοήτευση που υπάρχει για την κυβέρνηση. Έτσι συνολικά το κυβερνητικό αφήγημα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν λέει όλη την αλήθεια για τα γεγονότα που συνέβησαν το 2015 και μετά, ενώ παράλληλα επιχειρούν να εκμεταλλευθούν τις αντιδράσεις των πρώην συντρόφων του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραβλέποντας όλο το πολιτικό σκέλος και την κριτική που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός στον Κυριάκο Μητσοτάκη επιμένει στα θέματα της μικροπολιτικής .

Να σημειώσουμε ωστόσο ότι ο Αλέξη Τσίπρας στο βιβλίο του αναφέρεται στον πρωθυπουργό λέγοντας .«Κατασκεύασε την αθλιότητα ότι “ο Τσίπρας αντάλλαξε τη Μακεδονία με τις συντάξεις“. Για να πω την αλήθεια, όταν το άκουσα αυτό πρώτη φορά, δεν πίστευα στα αυτιά μου. Δεν περίμενα να πέσει τόσο χαμηλά. Συνειδητοποίησα ότι είχε κάνει τη στρατηγική επιλογή, παρά το οικογενειακό του παρελθόν στο θέμα αυτό, να πάει στα άκρα την αντιπαράθεση για το Μακεδονικό, προκειμένου να κερδίσει τον κόσμο της εθνικολαϊκιστικής Δεξιάς, προσποιούμενος τον “υπερπατριώτη” και κατηγορώντας εμένα ως δήθεν εθνικό μειοδότη. Ποτέ δεν φαντάστηκα, όμως, ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Σε μια τόσο ακραία δημαγωγική ευτέλεια. Δυστυχώς διαψεύστηκα».

Τι γράφει ο Τσίπρας για τον Μητσοτάκη

Στη σελίδα 534 μάλιστα ανέφερε: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικούσε επάξια τον ρόλο του Εθνικού Ψεύτη. Δικαίως, όπως αποδείχτηκε και αργότερα, στη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας. Εκείνη την περίοδο, πάντως, και το Βραβείο Νόμπελ να είχα κερδίσει, αυτός θα διακινούσε την άποψη πως αυτό το επέβαλαν σκοτεινά κέντρα επειδή αντάλλαξε τη Μακεδονία. Ή και την Πελοπόννησο, αν τον βόλευε».

Και λίγο πιο κάτω στη σελίδα 541σημειώνει «ο δήθεν φιλελεύθερος κοσμοπολίτης Μητσοτάκης ξαφνικά φόρεσε στολή Μακεδονομάχου ή Μεγαλεξάνδρου. Μόνο ο Βουκεφάλας του έλειπε».

Μάλιστα κάνει αναφορά και σε μία συζήτηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών: «Άκου να δεις, Κυριάκο, όποιος κάθεται σε αυτή την καρέκλα δεν έχει δικαίωμα να παίζει με τα εθνικά θέματα. Το αίσθημα της ευθύνης επιβάλλει να προηγείται το εθνικό συμφέρον του κομματικού». Προσπάθησε να αλλάξει κουβέντα. Εγώ επέμεινα και τον ρώτησα ευθέως: «Αν ήσουν στη θέση μου, αλήθεια θα άφηνες αυτή τη μεγάλη εθνική ευκαιρία να πάει χαμένη;». Τώρα πια δεν έχω καμία απορία για το τι θα έκανε στη θέση μου. Δεν θα διακινδύνευε με τίποτα την επανεκλογή του. Θα έκανε τα πάντα για να καταλάβει την εξουσία. Και ακόμα περισσότερα για να την κρατήσει, όπως αποδείχτηκε αργότερα.

Ο πρώην πρωθυπουργός γράφει και για τα όσα είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορώντας τον πατέρα του Αλέξη Τσίπρα ως χουντικό. Στη σελίδα 547 γράφει: «Εκτοξεύοντας μια τέτοια συκοφαντία για έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, ο Μητσοτάκης απέδειξε ένα πράγμα: Πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει, πόση τοξικότητα μπορεί να υιοθετήσει για να κατακτήσει την εξουσία. Αργότερα, μάλιστα, αποδείχτηκε ότι δεν φείδεται αντίστοιχων μέσων και για να παραμείνει γαντζωμένος στην εξουσία».

Για τις υποκλοπές τονίζει: «Το σκάνδαλο των υποκλοπών υπήρξε μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης πολιτικής Ιστορίας της χώρας…Το Σύνταγμα και το Κράτος Δικαίου κουρελιάζονταν. Ο Μητσοτάκης είχε αναλάβει την ευθύνη της ΕΥΠ, ο ανιψιός του Γρηγόρης Δημητριάδης, προσωπάρχης του Μαξίμου, είχε την άμεση εποπτεία της και ο Κοντολέων είχε διοριστεί σε πείσμα του νόμου. Έτσι, λοιπόν, όλοι καταλάβαμε ότι δεν ήταν αμέλεια ο διορισμός του. Ο Μητσοτάκης αντιμετώπιζε το κράτος ως προσωπικό του φέουδο και έχτιζε μέσα και πλάι σε αυτό έναν προσωπικό μηχανισμό, που εξυπηρετούσε με αθέμιτα μέσα έναν αθέμιτο σκοπό: την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως συμφερόντων του».

Τέλος αναφέρεται και στο πρόσφατο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήρθε πρόσφατα στο φως, αποτυπώνει με ακρίβεια πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση της Ν.Δ. δημόσιους και δη ευρωπαϊκούς πόρους. Πρώτη φορά μετά τη Μεταπολίτευση γίναμε μάρτυρες μιας τόσο εκτεταμένης, συστηματικής και απροκάλυπτης διαφθοράς στη διοχέτευση δημόσιου χρήματος».

Για όλα αυτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπο δεν βρήκε να πει τίποτα. Από την πλευρά του ο Αδωνις Γεωργιάδης τόνισε πάντως ότι «αυτό που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πολιτικά είναι πως όλοι αυτοί τους οποίους υβρίζει ή κατηγορεί, προφανώς δεν μπορούνε να πάνε μαζί του στο νέο κόμμα. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και όταν ανακοινωθεί το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, ένα κομμάτι ΣΥΡΙΖΑ ακόμα θα μείνει. Δεν είναι αυτό που λέγαμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Γιατί όλοι αυτοί που δεν θα μπορούν να πάνε στον Τσίπρα, κάτι θα κάνουν. Και αυτοί που θα μείνουν, κάτι θα τσιμπήσουν όμως. Και επειδή αυτοί θα του έχουν και μίσος, θα μπουν σε μια διαδικασία εμφυλίου μεγάλου. Κοινώς όλοι για τον Μητσοτάκη δουλεύουν. Μια χαρά είναι».

