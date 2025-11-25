search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 14:05
ΕΛΛΑΔΑ

25.11.2025 12:01

Πέραμα: Άγριος ξυλοδαρμός 50χρονης από τον σύζυγό της μπροστά στα παιδιά τους μέσα στο φέρι μποτ

25.11.2025 12:01
ferry_boat_new

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (24/11 σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαλαμίνα-Πέραμα.

Συγκεκριμένα, ένας 63χρονος άνδρας, υπήκοος Ρωσίας, επιτέθηκε άγρια στην 50χρονη σύζυγό του.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο άνδρας χειροδίκησε σε βάρος της συζύγου του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκαλώντας της χτυπήματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα, με αποτέλεσμα να εμφανίσει μώλωπες και αιματώματα.

Με τον κατάπλου του πλοίου στο Πέραμα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 63χρονου, στο πλαίσιο των διατάξεων περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, συνοδευόμενη από τα ανήλικα παιδιά της και στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και στη συνέχεια εξήλθε.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

1 / 3