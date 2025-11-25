search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

25.11.2025

Πέταξαν σκυλίτσα σε τσουβάλι μέσα σε κάδο σκουπιδιών στη Μεγαλόπολη

Ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου έγινε αυτή τη φορά στη Μεγαλόπολη στην Αρκαδία, με κάποιον ανάλγητο να πετά έναν σκύλο στα σκουπίδια μέσα σε τσουβάλι.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η σκυλίτσα, βρέθηκε μέσα σε τσουβάλι, μέσα σε κάδο σκουπιδιών στη Μεγαλόπολη, κάτι που δείχνει την πρόθεση αυτού που την πέταξε χωρίς να νοιστεί να την αφήσει να πεθάνει.

Το συμβάν έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου 22.11.2025, με το ζώο να βρίσκεται σε εξαιρετικά κακή κατάσταση.

Σύμφωνα με την Διονυσία Βλάχου, που δημοσιοποίησε το περιστατικό στο Facebook, η σκυλίτσα παρουσίαζε έντονη αστάθεια στο περπάτημά της, τη στιγμή που εντοπίστηκε κατι που προκαλεί ερωτήματα για το εάν είχε ναρκωθεί πριν την πετάξουν στα σκουπίδια.

«Μια ιστορία πολύ πικρή για την πόλη μας. Σαββατο απόγευμα πολίτης εντόπισε μέσα σε κάδο σκουπιδιών ένα σκύλο μέσα σ ένα τσουβαλι.

Δεν ξέρουμε πόσες ώρες ήταν σ αυτή την κατάσταση η αν ήταν ναρκώμενο αλλά η σκυλίτσα είχε μεγάλη αστάθεια στο περπάτημα της.

Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες και αναμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Αν κάποιος αναγνωρίζει το σκυλάκι μπορεί να δώσει πληροφορίες στο ΑΤ Μεγαλόπολης η στον Δήμο», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

