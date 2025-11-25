search
Κιλκίς: Νεκρός 47χρονος αντισυνταγματάρχης – Κατέρρευσε ξαφνικά στη Λέσχη Αξιωματικών

Θλίψη επικρατεί στις τάξεις του Στρατού Ξηράς, μετά τον αιφνίδιο θάνατο 47χρονου αντισυνταγματάρχη χθες (24/11) το βράδυ, στη Λέσχη Αξιωματικών (ΛΑΦ) στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με το kranosgr.com, ο 47χρονος αξιωματικός, απόφοιτος κατέρρευσε ξαφνικά εντός της ΛΑΦ.

Οι συνάδελφοί του έσπευσαν άμεσα να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ οργανώθηκε άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο άτυχος αντισυνταγματάρχης, μεταξύ άλλων, είχε υπηρετήσει ως Διοικητής του 506 Μ/Κ στο Πολύκαστρο.

